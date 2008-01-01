Хочешь начать карьеру и стать топовым специалистом в одном из самых востребованных направлений информационной безопасности? Компания «Инфосистемы Джет» запускает конкурс на стажировку с последующим приемом на постоянную работу – это твой шанс попасть в уникальную команду профессионалов, которая является лидером на рынке Управления доступом (Identity Management, биометрические технологии).

Наши заказчики – это всегда крупные компании с большим штатом сотрудников и сложной информационной инфраструктурой. Мы помогаем им автоматизировать все процессы, которые связаны с управлением учетными записями и правами доступом. Например, при приеме на работу нового сотрудника, система автоматически создает ему нужные учетные записи в нужных ему информационных ресурсах внутри компании.

Мы приглашаем нового коллегу в отдел, который работает над подобными решениями уже более 15 лет. Тебя ждет опытный наставник, а на проектах ты будешь работать в команде минимум из 5-ти человек. Каждый наш проект – маленькая победа. Присоединяйся!

Больше информации о направлении, технологиях и условиях работы на сайте: jet.su/idm/

Кто нам нужен:

Мы ищем начинающих инженеров-разработчиков, которые будут работать над внедрением, интеграцией и доработкой автоматизированных систем. Решения, которыми мы занимаемся, имеют многосоставную архитектуру, поэтому ты сможешь попробовать на практике поработать с разными компонентами в разных ролях. Каждому из нас близко что-то свое: кому-то нравится разработка и написание кода, кому-то интересно стать уверенным специалистом в инфраструктурных вопросах, а кто-то видит себя в направлении автоматизации сборки и доставки приложений. В нашей команде ты сможешь попробовать свои силы на разных задачах и определиться с будущим вектором развития.

Зачем тебе работать с нами:

Получить актуальную профессию, тематика управления доступом (identity management, access management, биометрия) – стабильно растущее направление на ИТ-рынке

Учиться у сильнейших специалистов по данному направлению

Строить карьеру в динамичной компании

С первых дней участвовать в реальных проектах

Найти друзей и единомышленников

Чем ты будешь владеть, работая с нами:

опытом участия в проектах enterprise-уровня;

навыками работы с популярными технологиями:

Java, .NET (разные фреймворки), SQL, python, nginx, микросервисы, WS (SOAP, REST), PowerShell, bash, Docker, GitLab, Ansible, Maven, camunda, Kubernetes (openshift, rancher, helm), Active Directory, DNS, DHCP, Zabbix, IIS, Apache Tomcat, Apache EE и другими;

навыками работы с БД в роли администратора (PostgreSQL, Oracle, MS SQL и др.);

Что требуется от тебя:

Ты знаком Windows и Linuх на уровне администратора

Ты знаком с программированием, скриптованием (язык не важен)

Ты проактивен и любишь изучать новые технологии

Ты, в том числе, студент последнего курса или выпускник технического ВУЗа - важно!

Ты можешь уделять работе не менее 30-ти часов в неделю - важно!

Как попасть к нам в команду:

Направь свое резюме через отклик на данную вакансию

Пройди телефонное интервью

Выполни домашнее тестовое задание

Пройди очное собеседование с руководителем

Что тебе даст работа у нас: