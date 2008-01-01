Cервисный инженер Unix
Обязанности:
- Ведение аварийных заявок Заказчиков согласно регламенту работы, устранение инцидентов, проведение восстановительных работ после сбоев.
- Выполнение плановых работ в рамках сервисного обслуживания оборудования и системного ПО, проведение инсталляций и модификаций.
- Выполнение профилактических визитов на площадке Заказчика, анализ информации. Проведение сборок оборудования.
- Обучение и самообучение согласно плану развития, отработка конфигураций на стенде.
Требования:
- Высшее/неполное высшее образование
- Linux - базовые знания
- Английский язык - технический;
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут).
- Работа в команде профессионалов с возможностью для развития (внешнее и внутреннее обучение)
- Дружелюбная атмосфера внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Конкурентный оклад и бонусы;
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
- Несколько корпоративных мероприятий в год.
Разработчик ООП
Требования к кандидату
Опыт работы с технологиями, базирующимся на Java или С# от 1 года.
Желательно:
- Опыт использования СУБД для решения прикладных задач от 1 года;
- Опыт работы с системами контроля версий (git/SVN) и системами сборки проектов (maven);
- Опыт использования функциональных языков для решения прикладных задач;
- Знание английского языка на уровне свободного чтения технической литературы;
Функциональные обязанности
- Участвовать в разработках коммерческих продуктов и проектов компании;
- Работать в большом коллективе профессионалов над интересными задачами;
- Справляться с неизвестным и учиться на ходу;
- Писать хороший код, реализующий сложные системы;
- Запускать проекты вовремя и хорошего качества;
- Общаться с коллегами, учиться у них;
- Нести ответственность за результаты своей работы.
Условия
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + проектные премии;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Клубы – танго, футбол, волейбол, баскетбол;
- 100% оплата отпуска и больничного листа;
- ДМС, включая стоматологию;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
- Несколько корпоративных мероприятий в год;
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут).
Инженер-проектировщик СКС и систем безопасности
Мы ищем инженера-проектировщика СКС и систем безопасности, который будет участвовать в крупных комплексных проектах и готов к командной работе.
Чем предстоит заниматься
- Разрабатывать проектную и рабочую документацию по разделам: СКС, мониторинг (диспетчеризация) инженерных систем, систем безопасности (ОС, СКУД, видеонаблюдение);
- Проводить обследования объектов, взаимодействовать с профильными специалистами Заказчика;
- Разрабатывать технические задания;
- Принимать технические решения по проектируемым разделам, аргументировать принятые решения;
- Осуществлять авторский надзор за реализацией проектных решений;
- Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов Техническому заданию, государственным стандартам, сводам правил, техническим условиям и другим нормативным документам по проектированию и строительству.
Требования
- Высшее техническое образование;
- Знание необходимой для проектирования нормативной документации;
- Знание стандартов проектирования и оформления проектной документации;
- Опыт самостоятельной разработки проектной и рабочей документации по разделам: ОС, СКУД, видеонаблюдение, СКС и мониторинг инженерных систем ;
- Опыт самостоятельной разработки проектной и рабочей документации систем;
- Знание ПК, программ: Продвинутый пользователь AutoCAD, MS Office
Мы предлагаем
- Офис в пешей доступности от м. Савеловская
- Работу в команде экспертов по сетевым технологиям
- Профессиональное обучение и сертификации за счёт компании
- Возможность карьерного роста внутри команды
- Оформление по ТК РФ
- Заработную плату по результатам собеседования + премии по итогам работы
- Социальный пакет с возможностью выбора между ДМС, изучением иностранных языков и абонементом в фитнес-центр
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки для тех, кто любит приехать в офис пораньше
- Совместный досуг на выбор: бег, дайвинг, велоспорт, борд, лыжи, пинг-понг, страйкбол и др.
Ведущий инженер-проектировщик решений по передаче данных
- Проектирование создания и модернизации сетей передачи данных, функции технического руководства (ГИП/ГК) в комплексных проектах в банках, государственных организациях и крупных промышленных предприятиях (вендоры Cisco, Huawei, Citrix, F5 и др).
- Участие в полном цикле проектных работ в рамках своей технической компетенции:
- Освоение новых продуктов на стендовом оборудовании компании;
- Поддержка квалификационных требований, предъявляемых к компании со стороны партнеров/вендоров — обучение на вендорских курсах, сдача квалификационных экзаменов;
- Участие в аудитах сетевой инфраструктуры в роли консультанта;
- Участие в инженерной поддержке продаж сетевых решений и консультирование коллег и заказчиков, а также разработка технико-коммерческих предложений.
- Хорошие знания принципов построения и архитектуры современных сетевых решений для проводных и беспроводных кампусных сетей, распределенных сетей/VPN-технологий и сетей ЦОД, подкрепленные практическими навыками реализации в проектах;
- Хорошие знания принципов и особенностей работы основных протоколов сетей передачи данных канального и сетевого уровня (VLAN, LACP/LAG, STP, FHRP, IPv4, OSPF и др), принципов локальной и глобальной балансировки нагрузки, в том числе для VDI;
- Уверенное знание механизмов QoS и архитектуры применения QoS в различных типах сетей передачи данных;
- Сертификация или эквивалентный уровень знаний не ниже уровня Professional (CCNP, HCNP и др);
- Знание и практический опыт работы с линейками enterprise оборудования Huawei, Cisco;
- Навыки разработки проектной документации для сетей передачи данных (ТКП, ТЗ, ПЗ, РД, ТРП, ПМИ, ИД)
- Навыки постановки задачи и контроля результата для проектной команды/подрядчиков;
- Знания в области смежных систем: СКС, инженерная инфраструктура и т.д.;
- Успешный опыт работы на аналогичной позиции в российском интеграторе, выполнявшем проекты и внедрение для корпоративных заказчиков и операторов связи - от 3-х лет;
- Уверенное владение офисными пакетами (MS Office, OpenOffice или др.). Навыки разработки структурных, функциональных физических и прочих схем организации сетей передачи данных в стандартных векторных графических редакторах (MS Visio, AutoCad и др.).
- Возможность работать с большими и нестандартными проектами;
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская;
- Возможность гибридного графика (офис/удаленно);
- Дружелюбная атмосферу внутри компании и команды;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + бонусы по проектам;
- Внутреннее обучение – курсы (hard и soft skills) от лучших экспертов компании;
- Внешнее обучение за счет компании, возможность участвовать в ведущих мероприятиях и конференциях, в том числе зарубежных;
- Возможность изучать английский язык в офисе, корпоративные скидки на фитнес, ДМС;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
- Самые разные корпоративные мероприятия для Вас и Ваших детей.
Ведущий пресейл специалист по корпоративным сетям
- Взаимодействие с продавцами и техническими специалистами заказчика;
- Составление ответов на RFP/RFQ/RFI;
- Написание технических предложений и заданий;
- Участие в разработке комплексных сетевых решений для ЦОД и корпоративных сетей;
- Взаимодействие с производителями и дистрибуторами с целью получения технических предложений;
- Координация работы со смежными подразделениями при разработке и подготовке комплексного технического решения;
- Защита технических решений перед заказчиком;
Требования:
- Высшее техническое образование;
- Квалификация на уровне CCNA/CCNP или аналогичных у других вендоров, сертификаты не обязательны;
- Обширные знания сетевых технологий;
- Знания лучших практик и новых подходов к построению сетей ЦОД, корпоративных сетей и DCI решений;
- Знание решений сетевого оборудования одного из вендоров: Cisco, Huawei, HP Aruba, Extreme;
- Знания решений Wireless (802.11n\ac\ax);
- Желательно знание оборудования оптимизации, балансировки и фильтрации трафика (F5, Citrix, A10, IXIA, Gigamon);
- Желателен опыт участия в проектах в качестве технического специалиста;
- Понимание основ проведения аудита, миграции, планирования и проектирования сетевых решений.
- Развитые навыки общения, как с внутренними, так и внешними заказчиками.
Условия:
- Работа в команде экспертов на больших и нестандартных проектах;
- Возможность работы в гибридном графике (офис/удаленно);
- Дружелюбная атмосферу внутри компании и команды;
- Оклад + бонусы по проектам;
- Внутреннее обучение – курсы (hard и soft skills) от лучших экспертов компании;
- Внешнее обучение за счет компании, возможность участвовать в ведущих мероприятиях и конференциях, в том числе зарубежных;
- Возможность изучать английский язык в офисе, корпоративные скидки на фитнес, ДМС;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
- офис около метро Савеловская.
Главный инженер операторских проектов
- Разработка новых технологических телекоммуникационных продуктов;
- Взаимодействие со специалистами заказчика для выявления потребностей;
- Взаимодействие с производителями оборудования и ПО для адаптации решений под нужды заказчика;
- Разработка дизайна решения, проведение пилотного тестирования, написание HLD и программы испытаний;
- Разработка тестовых сценариев для проверки функциональных и нагрузочных параметров в ходе пилотирования;
- Участие в качестве главного инженера проекта при выполнении контрактных обязательств.
- Высшее техническое образование;
- Знания принципов работы мобильных сетей пакетной коммутации 3G, LTE;
- Опыт работы в операторе связи, производителе оборудования, системном интеграторе на позициях, связанных с развитием или эксплуатацией ядра мобильного оператора связи Evolved Packet Core;
- Практический опыт работы с PCRF, включая создание тарифных политик сервисных моделей, разработка call flow и интеграции с BSS системами;
- Опыт работы с системами маршрутизации сообщений протокола DIAMETER;
- Понимание основных тенденций развития виртуализации NFV/MANO, знакомство с OpenStack;
- Знание архитектуры и администрирования Linux (RedHat/CentOS, Debian);
- Стремление к инновациям;
- Стрессоустойчивость;
- Технический английский, разговорный уровень.
- Помимо оклада - бонусы за успешное участие в проектах;
- График работы: 5/2, с 10.00 до 18.30 (с возможностью смещения графика);
- Расположение - м.Савеловская (шаговая доступность – 7 минут);
- Работа в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбная атмосфера внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация за счет компании);
- Социальный пакет (ДМС\изучение иностранного языка\компенсация фитнеса);
- Медицинский кабинет в офисе;
- Масштабные корпоративные мероприятия для сотрудников компании и их детей.
Cистемный инженер по решениям для мобильных операторов связи
Обязанности:
- Разработка новых технологических телекоммуникационных продуктов;
- Взаимодействие с заказчиком для выявления детальной проработки потребностей по проектам;
- Взаимодействие с вендорами оборудования и ПО для адаптации решений под нужды заказчика;
- Разработка дизайна решения, проведение пилотного тестирования, написание HLD и программы испытаний;
- Разработка тестовых сценариев для проверки функциональных и нагрузочных параметров в ходе пилотирования;
- Участие в качестве главного инженера проекта при выполнении контрактных обязательств.
Требования:
- Высшее техническое образование;
- Опыт работы в телеком-операторе, вендоре или системном интеграторе на позициях, связанных с развитием или эксплуатацией ядра мобильного оператора Evolved Packet Core (MME, PGW, PCRF, PCEF) и сигнальной сети SS7;
- Знания принципов работы сетей пакетной коммутации GPRS, 3G, LTE;
- Знания протоколов ядра GTP, RADIUS, DIAMETER, SIGTRAN, MAP;
- Опыт работы с системами маршрутизации сообщений протокола DIAMETER;
- Понимание основных тенденций развития виртуализации NFV/MANO, знакомство с OpenStack;
- Знание архитектуры и администрирования Linux (RedHat/CentOS, Debian);
- Английский на уровне upper-intermediate.
Архитектор корпоративной IT-инфраструктуры
Инфосистемы Джет — надежный технологический партнер крупнейших компаний в России. Мы проектируем, строим, поддерживаем и развиваем центры обработки данных, делаем заказную разработку, внедряем прикладные решения в том числе на базе искусственного интеллекта.
Среди наших заказчиков такие компании как Тинькофф, М-Видео, Спортмастер, Почта Банк, Альфастрахование, Билайн, Детский Мир, группа ВТБ.
Мы ищем архитектора корпоративной ИТ-инфраструктуры, чтобы усилить команду архитекторов, реализующую проекты в крупном российском банке.
В рамках этой роли архитекторы руководят процессом внедрения систем от пресейла до передачи в эксплуатацию, выступают техническими аккаунт-менеджерами:
- Напрямую работают с заказчиком, анализируют и структурируют потребности
- Разрабатывают технические требования
- Формируют и защищают предложения
- Управляют командой на стадии проектирования и внедрения
- Контролируют качество выполнения работ
- Консультируют команды разработки и эксплуатации, осуществляют архитекторский надзор
Технологический стек
- x86/VMware, x86/AHV, Power/AIX, Exadata
- Brocade SAN, Storage: Huawei, Hitachi, HPe
- NetBackup
- Cisco LAN & WAN
Пожелания к опыту
- Высшее образование в области ИТ
- Опыт проектирования ИТ инфраструктуры: серверное оборудование, системы хранения данных, корпоративные сети уровня предприятия, виртуальная инфраструктура ИТ, СУБД
- Опыт аудита ИТ-инфраструктуры, выявления требований к ИТ
- Проектирование отказоустойчивых и катастрофоустойчивых систем
- Знание современных программно-аппаратных комплексов и систем резервного копирования
Мы предлагаем
- График 5/2 с 10.00 до 18.30, оформление по ТК
- Офис - м. Савеловская
- Соцпакет: ДМС, английский, фитнес
- Медкабинет в офисе, компенсация 10 дней больничного в год, возможность до 10 дней в году болеть без больничного
А еще у нас есть
- Футбольная и баскетбольная команды
- Художественный кружок, йога, групповые велопрогулки и пешеходные экскурсии
- Буфеты на территории офиса
Инженер - проектировщик Linux
Инфосистемы Джет — надежный технологический партнер крупнейших компаний в России. Мы проектируем, строим, поддерживаем и развиваем центры обработки данных, делаем заказную разработку, внедряем прикладные решения в том числе на базе искусственного интеллекта.
Ищем инженера-проектировщика Linux в команду, которая проектирует Linux-системы и сервисы на базе Linux: ОС, почтовые сервисы, БД, приложения информационных систем, импортозамещение на базе Linux, коммерческие решения на базе RedHat и SLES.
Примеры проектов
- внедрение с нуля
- модернизация
- обеспечение высокой доступности систем (включая распределенные DR-конфигурации)
- миграция
Задачи
- Пресейл: выбор и обоснование технических решений на этапе подготовки продаж, подготовка технико-коммерческих предложений для Заказчиков, включая спецификаций на оборудование и ПО, оценку трудоемкости проектных работ.
- Проектные задачи: проведение обследований, разработка технических решений, подготовка проектной и рабочей документации.
- Отработка новых решений и перспективных технологий на стендах компании.
Задачи:
- Пресейл: выбор и обоснование технических решений на этапе подготовки продаж, подготовка технико-коммерческих предложений для Заказчиков, включая спецификаций на оборудование и ПО, оценку трудоемкости проектных работ.
- Проектные задач: проведение обследований, разработка технических заданий, подготовка проектной документации,
- Отработка новых решений и перспективных технологий на стендах компании.
Что нам важно:
- Высшее образование
- от 3 лет работы в сфере ИТ
- Знание основных Linux-дистрибутивов (предпочтительно RHEL / SLES) на уровне performance tuning & troubleshooting
- опыт разработки и внедрения кластерных высоконадежных и отказоустойчивых конфигураций на базе Linux
- опыт работы с виртуализацией на базе Linux.
У нас:
- График 5/2 с 10.00 до 18.30, оформление по ТК
- Офис - м. Савеловская
- Оклад + бонусы по результатам проектов и пресейлов
- Соцпакет: ДМС, английский, фитнес
- Медкабинет в офисе, компенсация 10 дней больничного в год, возможность до 10 дней в году болеть без больничного
- Корпоративное обучение
А еще у нас есть:
- Футбольная и баскетбольная команды
- Художественный кружок, йога, групповые велопрогулки и пешеходные экскурсии
- Буфеты на территории офиса
Руководитель отдела ИТ аудита и консалтинга
Кого мы ищем?
"Играющего тренера", руководителя команды 3-5 человек.
Основные задачи отдела - поддержка продаж и реализация проектов:
- Аудитов ИТ-инфраструктуры
- Разработки ИТ-стратегий
- Подготовки финансовых моделей для TCO, аллокации затрат, итп
- Управления доступностью IT
- Прочих задач на стыке финансов, планирования, рисков и техники в сфере ИТ-инфраструктуры.
Необходимые качества:
- Стратегическое/системное мышление, умение раскладывать сложные концепции и абстракции "по полочкам" и доступно доносить свои идеи собеседникам любого уровня с помощью инфографики, схем, таблиц, грамотной речи.
- Способности к анализу данных, выявлению закономерностей и взаимосвязей.
- Инициативность.
- Внешний вид, позволяющий отправить человека к заказчику.
Опыт и бэкграунд:
- Выполнял роль системного архитектора, [заместителя] ИТ-директора в среднем-крупном бизнесе или какую-то аналогичную. Также смотрим людей с позиций консультантов/архитекторов из конкурентов/консалтеров. Конечно очень желательно чтобы был опыт руководства небольшими командами.
- До того как занять “высокоуровневую” позицию человек хоть как-то занимался техникой в ИТ-инфраструктуре и в целом разбирается в предметной области.
Владение инструментами:
- Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel, Visio на 5+
Готовы предложить:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут).
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста.
- Дружелюбную атмосферу внутри компании.
- Оформление по ТК РФ.
- Оклад + бонусы по проектам.
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация).
- Возможность изучать английский язык в офисе.
- Корпоративные скидки на фитнес.
- Оформляется ДМС для сотрудников.
- 100% больничного листа.
- Медицинский кабинет в офисе.
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Менеджер проектов
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из 10 крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ*.
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), омниканальные платформы, контактные центрыBig Data, Data Lake и машинного обучения.
Обязанности
− Сбор, анализ, согласование бизнес-требований к системе;
− Постановка задач разработчикам;
− Разработка проектной и рабочей документации;
− Участие в проведение тестирования функционала ПО, анализ результатов, формализация замечаний и их обсуждение с командой разработки;
− Участие в приемо-сдаточных испытаниях функцонала;
− Взаимодействие с командой проекта.
Требования
− Опыт работы бизнес-аналитиком от 1 года;
− Навыки взаимодействия с заказчиком по сбору и анализу требований;
− Опыт разработки проектной и сопроводительной системной документации (тех. проект, ТЗ, ЧТЗ, функциональные и технические спецификации, методики испытаний, инструкции и т.п.);
− Знание методологий моделирования бизнес-процессов;
− Владение нотациями BPMN (предпочтительно), UML, ARIS, VISIO;
− Знание/умение работать с форматами XML и JSON;
− Знание SQL;
− Грамотное письмо, умение четко и ясно излагать свои мысли;
− Ответственность, коммуникабельность, активность, инициативность, мобильность, грамотная речь.
Что мы предлагаем
− Работа в команде профессионалов.
− Социальный пакет:
-
ДМС для сотрудников;
-
возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
-
компенсация за фитнес-клуб;
-
бесплатные завтраки.
− Собственные медицинский и массажный кабинеты.
− Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
− Оформление по ТК РФ.
− Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Архитектор ИТ-инфраструктуры
Инфосистемы Джет — инновационная ИТ-компания. Мы на рынке более 28 лет, входим в ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-услуг России, №1 на рынке ИТ-аутсорсинга в России, №2 среди крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД, ТОП-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации.
Наши основные направления
- Проектирование и внедрение вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа
- Заказная разработка
- Внедрение и сопровождение программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня
- Обеспечение информационной безопасности
- ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка.
Мы ищем архитектора в команду центра проектирования вычислительных комплексов.
Зона ответственности архитектора - проектирование и внедрение ИТ-инфраструктуры заказчика.
Архитектор подключается к комплексным проектам и выполняет роль техлида на всех этапах проекта: от подготовки ТКП до контроля этапа сдачи системы в эксплуатацию.
Задачи
- Общение с заказчиком, анализ текущей ситуации и потребностей, формирование предложений, подготовка и проведение презентаций
- Разработка технических требований к системе
- Формирование проектной команды
- Постановка задач инженерам-проектировщикам
- Техническое руководство процессами подготовки решения и разработки проектной документации
- Контроль качества выполнения проектных и пуско-наладочных работ
Пожелания к опыту
- Высшее образование в области ИТ
- Опыт работы в качестве архитектора ИТ-инфраструктуры, ГИП'а, главного инженера на комплексных инфраструктурных проектах
- Опыт проектирования ИТ инфраструктуры: серверное оборудование, системы хранения данных, корпоративные сети уровня предприятия, виртуальная инфраструктура ИТ, СУБД
- Опыт создания сложных программ проектов: аудит ИТ-инфраструктуры, выявление требований к ИТ
- Опыт работы в инфраструктурных проектах: СХД, СРК, СПД, ЛВС
- Проектирование отказоустойчивых и катастрофоустойчивых систем
- Опыт расчета бюджета ИТ-проекта
- Будет плюсом: Понимание методологии и инструментов DevOps.
У нас
- График 5/2 с 10.00 до 18.30, оформление по ТК
- Офис - м. Савеловская
- Оклад + бонусы по результатам проектов и пресейлов
- Соцпакет: ДМС, английский, фитнес
- Медкабинет в офисе, компенсация 2 недель больничного в год, возможность до 10 дней в году болеть без больничного
- Внутреннее и внешнее обучение
А еще у нас есть
- Футбольная и баскетбольная команды
- Художественный кружок, йога, групповые велопрогулки и пешеходные экскурсии
- Дружелюбная атмосфера
- Food-point'ы на территории офиса и бесплатные завтраки с 8 до 9 утра.
Эксперт по тестированию на проникновение (pentest)
Центр информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» – это профессиональное сообщество специалистов по ИБ. Мы защищаем бизнес наших заказчиков от киберугроз уже 22 года. Сегодня наша команда – это более 200 экспертов, реализующих 300 комплексных проектов в год на базе 150 решений российских и зарубежных вендоров. Наша главная задача – создание и внедрение систем, обеспечивающих реальную безопасность бизнеса.
Чем предстоит заниматься
- Координирование деятельности проектной команды.
- Осуществление менторства над менее опытными коллегами.
- Участие в пресейловых встречах.
- Разработка отчетов и проведения презентаций по результатам проекта.
- Проведение разнообразных видов анализа защищенности:
- внешние и внутренние тестирования на проникновение;
- анализ защищенности веб-приложений;
- анализ защищенности WiFi;
- тестирования методом социальной инженерии;
- анализ мобильных приложений;
- проведение нагрузочного (DDOS) тестирования;
- проведение RedTeam работ;
- Подготовка рекомендаций по повышению уровня защищенности инфраструктуры Заказчиков.
- Собственное развитие и развитие компетенций отдела в области ИБ (участие в исследовательской деятельности).
Требования
- Опыт работы от трех лет в качестве пентестера.
- Опыт проведения практического анализа защищенности, как минимум в трех из направлений (внутренний, веб, мобильный, АСУ ТП, анализ исходного кода, социальная инженерия), в команде от 3 человек
- Высшее образование ИБ/ИТ.
- Знание законодательных документов в области ИБ, включая документы, связанные с практическим анализом защищенности.
- Знание методологий и стандартов, связанных с практическим анализом защищенности (OWASP, OSSTMM, PTES, PCI DSS);
- Умение читать и анализировать исходный код на распространенных языках программирования (Python, bash, C, Powershell, PHP), опыт аудита исходного кода на безопасность.
- Опыт администрирования *nix и Windows-систем, web-серверов.
- Знание принципов построения корпоративной сети, включая Active Directory и атаки на них.
- Знание принципов работы беспроводных технологий и атаки на них.
- Уверенное понимание принципов сетевой безопасности, безопасности ОС и СУБД.
- Уверенное понимание принципов работы различных классов средств защиты информации (802.1x, AV, DLP, SIEM, WAF, IDS/IPS, EDR, NAC, NAD, PAM, UEBA, IRP/SOAR, Deception Tool, BAS).
- Углубленное знание сетевых протоколов (TCP/IP), а также уязвимостей и атак на сетевые протоколы (arp-spoofing, ntlm-relay, slaac attack и тп.)
- Углубленное знание работы веб-протоколов и технологий (http, https, soap, ajax, json, rest, hsts и тп.), а также основных (OWASP TOP-10) и не типовых веб-уязвимостей;
- Понимание принципов и основных техник социальной инженерии;
- Знание техник обхода средств защиты (bypass AntiVirus и тп);
- Знание техник пост-эксплуатации, pivoting и закрепления на windows и *nix-системах;
- Понимание принципов RedTeam;
- Уверенное владение распространёнными программами и фреймворками для проведения тестирования (Burp Suite \ Fiddler, ZAP Proxy, Metasploit, PowerSploit, Nessus\Nexpouse, BloodHound, Cobalt, impacket, responder, mimikatz)
- Уверенная работа с эксплойтами, их модификация и выполнение
Как преимущество:
- Опыт проведения аудитов ИБ.
- Опыт эксплуатации бинарных уязвимостей, опыт анализа вредоносного кода.
- Участие в профессиональных соревнованиях (CTF, hackathon).
- Участие в программах Bug Bounty.
- Наличие своих CVE
- наличие, как минимум одного сертификата, связанного с практическим анализом защищенности (CEH, OSCP, OSCE и тп)
- Знание технологий виртуализации Docker, Kubernetes, ESXi
Мы предлагаем
- Офис в пешей доступности от м. Савеловская
- Работу в команде экспертов по информационной безопасности
- Профессиональное обучение и сертификации за счёт компании
- Возможность карьерного роста внутри команды
- Оформление по ТК РФ
- Заработную плату по результатам собеседования + премии по итогам работы
- Социальный пакет с возможностью выбора между ДМС, изучением иностранных языков и абонементом в фитнес-центр
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки для тех, кто любит приехать в офис пораньше
- Возможность принять участие в ключевых конференциях по ИБ в качестве спикеров и участников, сразиться с хакерами на PHD и поучаствовать в CTF
- Совместный досуг на выбор: бег, дайвинг, велоспорт, борд, лыжи, пинг-понг, страйкбол или просто PlayStation
Архитектор комплексных сервисных проектов
Центр информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» – это профессиональное сообщество специалистов по ИБ. Мы защищаем бизнес наших заказчиков от киберугроз уже 22 года. Сегодня наша команда – это более 200 экспертов, реализующих 300 комплексных проектов в год на базе 150 решений российских и зарубежных вендоров. Наша главная задача – создание и внедрение систем, обеспечивающих реальную безопасность бизнеса.
Мы приглашаем Архитектора сервисных проектов информационной безопасности в Департамент Аутсорсинга Центра информационной безопасности.
Чем предстоит заниматься
- Выполнение комплексного технического контроля соблюдения контрактных обязательств
- Постановка технических задач инженерам и контроль их выполнения
- Взаимодействие со смежными подразделениями внутри центра информационной безопасности и другими техническими центрами компании
- Участие в переговорах и регулярных встречах с Заказчиками
- Регулярный сбор обратной связи по проблемам и пожеланиям Заказчика
- Формирование предложений по устранению проблем, сайзингу, а также предложений по развитию системы в целом. Защита предложений перед Заказчиком.
- Обеспечение своевременной технической реализации планов развития систем Заказчика
- Участие в пресейловой активности Заказчика
- Контроль проведения аварийных и плановых работ
- GAP анализ версий ПО Заказчика, анализ применимости и актуальности
- Анализ угроз ИБ и их применимости к инфраструктуре Заказчика
- Планирование работ по устранению уязвимостей
- Плотное взаимодействие с проектными подразделениями компании, производителями ПО в части решения оперативных вопросов, также и в решении вопросов по расширению, модернизации систем
- Отработка эскалаций заказчика, проведение эскалаций
- Участие в формировании отчетности по контракту
- Ответственность за техническую организацию работ Джет в инфраструктуре Заказчика.
- Развитие внутренней базы знаний по Заказчикам
Требования
- Огромное желание продолжать развиваться
- Опыт успешного завершения комплексных проектов внедрения\сервисных проектов
- Опыт выполнения роли технического ответственного за крупную ИС или систему ИБ
- Хорошо развитые коммуникативные навыки, навыки ведения сложных переговоров
- Опыт работы в пресейловых активностях (внутреннем сайзинге \ планировании capacity \ планировании расширения функциональности \ планировании модернизации архитектуры крупных ИС или систем ИБ; расчет, защита результата)
- Широкий кругозор в области ИБ (уязвимости, тренды, технологии, стандарты)
- Опыт администрирования UNIX-систем и Microsoft Windows
- Опыт администрирования сетевого оборудования
- Опыт внедрения\эксплуатации СЗИ (FW, IPS, WAF, DAM\DBF, SIEM, IRP, PAM, AV, DLP, PROXY)
- Английский язык на уровне чтения технической документации, ведения деловой переписки
- Инициативность, стрессоустойчивость, умение работать на результат, умение работать в команде
Будет плюсом, если у вас есть:
- Понимание современных методов, инструментов и технологий проведения атак, актуальных угроз ИБ и средств защиты
- Навыки разработки аналитических отчетов ИБ
- Навыки программирования на скриптовых языках (Python, Powershell, Bash)
- какой-либо из перечисленных сертификатов: Cisco, CheckPoint, FortiNet, PaloAlto, CISP, ITIL.
Мы предлагаем
- Работа в сложных комплексных сервисных проектах по ИБ;
- Работу в команде экспертов по информационной безопасности
- Профессиональное обучение и сертификации за счёт компании
- Возможность карьерного роста внутри команды
- Офис в пешей доступности от м. Савеловская
- Оформление по ТК РФ
- Заработную плату по результатам собеседования + премии по итогам работы
- Социальный пакет с возможностью выбора между ДМС, изучением иностранных языков и абонементом в фитнес-центр
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки для тех, кто любит приехать в офис пораньше
- Возможность принять участие в ключевых конференциях по ИБ в качестве спикеров и участников, сразиться с хакерами на PHD и поучаствовать в CTF
- Совместный досуг на выбор: бег, дайвинг, велоспорт, борд, лыжи, пинг-понг, страйкбол или просто PlayStation
Инженер по сетевой безопасности
- Участие в проектной деятельности компании в роли инженер-проектировщик и инженер по внедрению проектных решений, согласно своему профилю компетенций;
- Участие в разработке вариантов архитектурных решений и технических предложений подсистем сетевой информационной безопасности;
- Участие в проведении переговоров с техническими представителями заказчика, защита предлагаемых решений, устранение замечаний;
- Разработка проектной документации (технические задания, техно-рабочие проекты, спецификации), в том числе в соответствии с ГОСТ 34;
- Непосредственное участие в реализации проекта, настройка и тестирование реализованных решений ИБ;
- Взаимодействие со специалистами вендора при решение технических задач;
- Демонстрация результатов проекта заказчику, проведение ПСИ, переговоры по квалификации замечаний и их устранение в согласованные сроки;
- Развитие технических навыков, сдача сертификационных экзаменов.
- Опыт работы в системной интеграции по профилю ИБ от 2 лет;
- Знания в области СЗИ, FW, IPS, NAC. В том числе практический опыт по настройке от одного (или нескольких) производителей - CheckPoint, PaloAlto, Cisco, Fortinet, Код Безопасности, ИнфоТекс и др.;
- Знания в технологиях Routing/Switching (LAN, WAN, MPLS, OSPF/EIGRP/BGP, NAT, STP) и настройке на оборудовании от одного (или нескольких) производителей - Cisco, Huawei, Juniper.
- Опыт разработки сетевых схем/топологий и спецификаций оборудования к ним;
- Общие знания в области сетевых технологий, вычислительной техники, серверной виртуализации - классификация, основные отличия, типовые решения;
- Практический опыт работы с серверным ПО Microsoft (базовые сервисы, CA);
- Практический опыт участия в проектах по созданию ИБ инфраструктуры Заказчика, разработке предложений по модернизации существующих систем, разработке проектной и рабочей документации по системам сетевой безопасности;
- Знание английского языка на техническом уровне;
- Высшее техническое образование.
Как преимущество:
- Успешный опыт работы в роли архитектора на интеграционном проекте;
- Практическое знание продуктов (опыт внедрения и эксплуатации, troubleshooting): Cisco, Check Point, Fortinet, ИнфоТекс, Код безопасности;
- Практический опыт работы с UNIX подобными системами (Linux, Solaris, и т.д.);
- Широкий кругозор решений от производителей в сфере ИБ;
- Сертификаты в сфере сетевых технологий и ИБ.
- Офис в пешей доступности от м. Савеловская
- Работу в команде экспертов по информационной безопасности
- Профессиональное обучение и сертификации за счёт компании
- Возможность карьерного роста внутри команды
- Оформление по ТК РФ
- Заработную плату по результатам собеседования + премии по итогам работы
- Социальный пакет с возможностью выбора между ДМС, изучением иностранных языков и абонементом в фитнес-центр
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки для тех, кто любит приехать в офис пораньше
- Возможность принять участие в ключевых конференциях по ИБ в качестве спикеров и участников, сразиться с хакерами на PHD и поучаствовать в CTF
- Совместный досуг на выбор: бег, дайвинг, велоспорт, борд, лыжи, пинг-понг, страйкбол или просто PlayStation
DevSecOps инженер (AppSec)
Центр информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» – это профессиональное сообщество специалистов по ИБ. Мы защищаем бизнес наших заказчиков от киберугроз уже 22 года. Сегодня наша команда – это более 200 экспертов, реализующих 300 комплексных проектов в год на базе 150 решений российских и зарубежных вендоров. Наша главная задача – создание и внедрение систем, обеспечивающих реальную безопасность бизнеса.
В отдел систем мониторинга информационной безопасности и защиты приложений мы ищем DevSecOps инженера.
Чем предстоит заниматься:
- Принимать активное участие в развитии направления DevSecOps в части Application Security, например:
- готовить презентации как по направлению в целом, так и по конкретным продуктам;
- проводить демонстрации для Заказчиков;
- тестировать новые продукты;
- участвовать в обмене опытом внутри команды;
- Принимать участие в проведении комплексных аудитов безопасности (контур DevSecOps);
- Консультировать Заказчиков по вопросам выстраивания процессов безопасной разработки и внедрению инструментов ИБ в части Application Security;
- Принимать участие в проектах по проектированию и внедрению инструментов ИБ в части Application Security, в том числе:
- выявлять потребности Заказчика;
- разрабатывать документацию;
- внедрять процессы на основе лучших практик DevSecOps;
- интерпретировать результаты анализа, фильтровать ложные срабатывания и оказывать консультации Заказчику в части устранения уязвимостей;
- встраивать инструменты ИБ в среды разработки заказчика.
Требования:
- Понимание основных принципов работы современных приложений, процессов CI/CD и безопасной разработки (S-SDLC/DevSecOps);
- Навыки разработки приложений;
- Опыт работы с инструментальным стеком разработки: SCM, CI/CD, Containerization/Container Orchestration, Task Tracker, Registry;
- Понимание классификации уязвимостей согласно индустриальным стандартам OWASP Top 10 2017, OWASP Mobile Top 10 2016, SANS 25;
- Понимание логики работы и основных отличий следующих классов решений: SAST/OAST/IAST/RASP/DAST;
- Понимание, как интегрировать в среды разработки и тестирования инструменты анализа безопасности кода приложений;
- Опыт проведения ручного и автоматизированного анализа безопасности кода приложений с использованием решений хотя бы одного из классов SAST/OAST/IAST;
Является преимуществом:
- Внедрение практик BSIMM/SAMM/DSOMM;
- Опыт построения конвейера разработки «под ключ»;
- Опыт разработки приложений хотя бы на одном из языков: Java, Python, Ruby, Go, PHP, JavaScript, Swift, Kotlin;
- Опыт работы с Jenkins, GitLab CI, TeamCity, Maven, BitBucket, Docker, Kubernetes, RedHat OpenShift;
- Опыт работы с Solar Appscreener, Checkmarx, Veracode, Microfocus Fortify, Contrast Security, Nexus IQ;
- Знание Linux-систем и умение писать bash-скрипты;
- Опыт внедрения практик ИБ, отличных от разработки;
- Понимание основ, умение внедрять решения класса Secret Management в контексте DevSecOps.
- Офис в пешей доступности от м. Савеловская
- Работу в команде экспертов по информационной безопасности
- Профессиональное обучение и сертификации за счёт компании
- Возможность карьерного роста внутри команды
- Оформление по ТК РФ
- Заработную плату по результатам собеседования + премии по итогам работы
- Социальный пакет с возможностью выбора между ДМС, изучением иностранных языков и абонементом в фитнес-центр
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки для тех, кто любит приехать в офис пораньше
- Возможность принять участие в ключевых конференциях по ИБ в качестве спикеров и участников, сразиться с хакерами на PHD и поучаствовать в CTF
- Совместный досуг на выбор: бег, дайвинг, велоспорт, борд, лыжи, пинг-понг, страйкбол или просто PlayStation
Специалист по информационной безопасности (Самара)
Центр информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» – это профессиональное сообщество специалистов по ИБ. Мы защищаем бизнес наших заказчиков от киберугроз уже 22 года. Сегодня наша команда – это более 200 экспертов, реализующих 300 комплексных проектов в год на базе 150 решений российских и зарубежных вендоров. Наша главная задача – создание и внедрение систем, обеспечивающих реальную безопасность бизнеса.
Приглашаем оператора Специалиста по информационной безопасности центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Jet CSIRT.
Ваши задачи:
- Мониторинг инцидентов ИБ в системах корреляции инцидентов и управления инцидентами (SIEM и IRP)
- Отслеживание заявок и работа в системе работы с заявками
- Прием заявок на инциденты ИБ от клиентов (в том числе по телефону)
- Уведомление клиентов по инцидентам ИБ
- Формирование карточки инцидентов ИБ
- Фильтрация ложных срабатываний
- Эскалация сложных инцидентов 2-й линии обработки инцидентов
- Предоставление выгрузок данных из SIEM системы по запросу 2-й линии обработки инцидентов
- Желание развиваться в сфере ИБ
- Базовое понимание и опыт администрирования UNIX-систем и Microsoft Windows инфраструктуры;
- Английский язык – чтение технической документации, ведение деловой переписки приветствуется
- Инициативность, стрессоустойчивость, умение работать на результат, умение работать в команде
- Уверенный пользователь MS Office
- Интересные проекты, возможность профессионального и карьерного роста, работу в дружном коллективе профессионалов;
- Работу в команде экспертов по информационной безопасности
- Профессиональное обучение и сертификации за счёт компании
- Возможность карьерного роста внутри команды
- Оформление по ТК РФ
- Заработную плату по результатам собеседования + премии по итогам работы
- Социальный пакет с возможностью выбора между ДМС, изучением иностранных языков и абонементом в фитнес-центр
- График работы: первые два месяца 5/2 с 10 до 18.30, далее посменный: 2/2
- Офис: г. Самара, ул. Партизанская
Младший инженер-разработчик IdM
Хочешь начать карьеру и стать топовым специалистом в одном из самых востребованных направлений информационной безопасности? Компания «Инфосистемы Джет» запускает конкурс на стажировку с последующим приемом на постоянную работу – это твой шанс попасть в уникальную команду профессионалов, которая является лидером на рынке Управления доступом (Identity Management, биометрические технологии).
Наши заказчики – это всегда крупные компании с большим штатом сотрудников и сложной информационной инфраструктурой. Мы помогаем им автоматизировать все процессы, которые связаны с управлением учетными записями и правами доступом. Например, при приеме на работу нового сотрудника, система автоматически создает ему нужные учетные записи в нужных ему информационных ресурсах внутри компании.
Мы приглашаем нового коллегу в отдел, который работает над подобными решениями уже более 15 лет. Тебя ждет опытный наставник, а на проектах ты будешь работать в команде минимум из 5-ти человек. Каждый наш проект – маленькая победа. Присоединяйся!
Больше информации о направлении, технологиях и условиях работы на сайте: jet.su/idm/
Кто нам нужен:
Мы ищем начинающих инженеров-разработчиков, которые будут работать над внедрением, интеграцией и доработкой автоматизированных систем. Решения, которыми мы занимаемся, имеют многосоставную архитектуру, поэтому ты сможешь попробовать на практике поработать с разными компонентами в разных ролях. Каждому из нас близко что-то свое: кому-то нравится разработка и написание кода, кому-то интересно стать уверенным специалистом в инфраструктурных вопросах, а кто-то видит себя в направлении автоматизации сборки и доставки приложений. В нашей команде ты сможешь попробовать свои силы на разных задачах и определиться с будущим вектором развития.
Зачем тебе работать с нами:
- Получить актуальную профессию, тематика управления доступом (identity management, access management, биометрия) – стабильно растущее направление на ИТ-рынке
- Учиться у сильнейших специалистов по данному направлению
- Строить карьеру в динамичной компании
- С первых дней участвовать в реальных проектах
- Найти друзей и единомышленников
Чем ты будешь владеть, работая с нами:
- опытом участия в проектах enterprise-уровня;
- навыками работы с популярными технологиями:
Java, .NET (разные фреймворки), SQL, python, nginx, микросервисы, WS (SOAP, REST), PowerShell, bash, Docker, GitLab, Ansible, Maven, camunda, Kubernetes (openshift, rancher, helm), Active Directory, DNS, DHCP, Zabbix, IIS, Apache Tomcat, Apache EE и другими;
- навыками работы с БД в роли администратора (PostgreSQL, Oracle, MS SQL и др.);
Что требуется от тебя:
- Ты знаком Windows и Linuх на уровне администратора
- Ты знаком с программированием, скриптованием (язык не важен)
- Ты проактивен и любишь изучать новые технологии
- Ты, в том числе, студент последнего курса или выпускник технического ВУЗа - важно!
- Ты можешь уделять работе не менее 30-ти часов в неделю - важно!
Как попасть к нам в команду:
- Направь свое резюме через отклик на данную вакансию
- Пройди телефонное интервью
- Выполни домашнее тестовое задание
- Пройди очное собеседование с руководителем
Что тебе даст работа у нас:
- Оформление по ТК РФ
- Заработную плату в зависимости от количества отработанных часов
Аналитик (IdM)
Компания «Инфосистемы Джет» – системный интегратор, входящий в топ-15 крупнейших ИТ-компаний России. Основные направления нашей деятельности: информационная безопасность, бизнес-решения и программные разработки, машинное обучение, ИТ- и телекоммуникационная инфраструктура, аутсорсинг и сервис.
Команда, занимающаяся решениями по управлению доступом (Identity Management, биометрические технологии) занимает лидирующую позицию в своем сегменте. Мы приглашаем Аналитика на проекты внедрения решений по управлению доступом.
Больше информации о направлении, технологиях и условиях работы на сайте: jet.su/idm/
Мы предлагаем задачи:
Расширяйте свою экспертизу вместе с нами, участвуя в проектах enterprise-уровня и каждый день знакомясь с чем-то новым. Чем вам предстоит заниматься:
- Интервьюировать заказчика для сбора и анализа необходимой для интеграции информации;
- Анализировать и моделировать бизнес-процессы с помощью нотаций, описывать текущие процессы и предлагать необходимые изменения;
- Участвовать в разработке сложных технических документов на разработку, настройку и доработку системы (проектная и эксплуатационная документация);
- Проводить презентации по внедряемому решению, обучения пользователей;
- Участвовать в развитии внутренних стандартов и практик по управлению требованиями.
Мы ожидаем от вас:
- Высшее техническое образование;
- Знание и умение на практике применять различные методы анализа информации;
- Базовые знания нотаций описания бизнес-процессов (IDEF0, BPMN);
- Опыт разработки документации на автоматизированные информационные системы;
- Готовность глубокого изучения области управления доступом и возможностей внедряемых решений;
- Личностные качества: настойчивость, целеустремленность, коммуникабельность, аналитический склад ума, способность самостоятельно принимать решения.
Мы предлагаем:
- Дружную команду, которая всегда готова прийти на помощь :) ;
- Действительно крупные проекты, участвуя в которых вы будете видеть реальный результат вашей работы;
- Стабильную заработную плату и бонусы за участие в проектах;
- График 10.00-18.30 (+ есть возможность сдвигать начало рабочего дня);
- Социальный пакет (ДМС/курсы английского/фитнес);
- Обучение и сертификация за счет компании;
- Бесплатный завтрак для тех, кто приходит на работу пораньше :) ;
- Офис в пешей доступности от м. Савеловская.
Менеджер проектов по противодействию мошенничеству
Компания «Инфосистемы Джет» – один из крупнейших системных интеграторов в России и странах СНГ (входит в топ-15 крупнейших IT-компаний России, топ-5 компаний-поставщиков ИБ). Основные направления деятельности: информационная безопасность, бизнес-решения и программные разработки, ИТ- и телекоммуникационная инфраструктура, аутсорсинг и техническая поддержка.
Компания работает в сфере информационной безопасности более 20 лет и на сегодняшний день обладает уникальным набором компетенций в данной области. Своей главной задачей мы ставим создание решений, обеспечивающих реальную безопасность бизнеса.
Наш коллектив высококвалифицированных специалистов с большим опытом консалтинга, проектирования, программной разработки, внедрения и поддержки решений по информационной безопасности насчитывает сегодня более 200 человек.
В команду, которая занимается интеграционными проектами в области прикладных систем безопасности, приглашаем Менеджера проектов.
Больше информации о направлении, технологиях и условиях работы на сайте: jet.su/idm/
Обязанности:
- Планирование и контроль сроков, ресурсов проектов;
- Управление проектной командой (архитекторы, разработчики, аналитики, инженеры);
- Управление изменениями проекта и рисками;
- Управление внутренними и внешними коммуникациями проекта.
Требования:
- Опыт работы в качестве менеджера проектов в IT, системной интеграции;
- Опыт успешно реализованных проектов по разработке или доработке интеграционных решений (CRM, ERP, IDM, СЭД и др.);
- Владение инструментальными средствами управления проектами (MS Project, Bug tracking системы);
- Знание основных методологий по управлению проектами и опыт их применения;
- Личностные качества: настойчивость, целеустремленность, коммуникабельность, аналитический склад ума, способность самостоятельно принимать решения;
- Высшее образование (техническое - как преимущество).
Мы предлагаем:
- Интересные и крупные проекты, возможность профессионального и карьерного роста, работу в дружном коллективе профессионалов;
- Оформление по ТК РФ;
- Стабильную заработную плату и бонусы за успешное участие в проектах;
- График 10.00-18.30 (+ есть возможность сдвигать начало рабочего дня);
- Социальный пакет (ДМС/курсы английского/фитнес);
- Обучение и сертификация за счет компании;
- Бесплатный завтрак для тех, кто приходит на работу раньше 9.00;
- Офис в пешей доступности от м. Савеловская.
Архитектор инфраструктуры информационной безопасности
Кто мы
Центр информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» – это профессиональное сообщество специалистов по ИБ. Мы защищаем бизнес наших заказчиков от киберугроз уже 22 года. Сегодня наша команда – это более 200 экспертов, реализующих 300 комплексных проектов в год на базе 150 решений российских и зарубежных вендоров. Наша главная задача – создание и внедрение систем, обеспечивающих реальную безопасность бизнеса.
В департамент проектирования и внедрения мы приглашаем Архитектора инфраструктуры информационной безопасности
Чем предстоит заниматься
- Участие в проектной деятельности компании, согласно своему профилю компетенций;
- Участие в разработке вариантов архитектурных решений и технических предложений подсистем сетевой информационной безопасности;
- Участие в проведении переговоров с техническими представителями заказчика, защита предлагаемых решений, устранение замечаний;
- Разработка проектной документации (технические задания, техно-рабочие проекты, спецификации), в том числе в соответствии с ГОСТ 34, функциональное управление командами проектирования и внедрения отдельных решений и комплексных проектов;
- Непосредственное участие в реализации проекта, настройка и тестирование реализованных решений ИБ;
- Взаимодействие со специалистами вендора при решение технических задач;
- Демонстрация результатов проекта заказчику, проведение ПСИ, переговоры по квалификации замечаний и их устранение в согласованные сроки;
- Участие в развитии компетенций специалистов отдела, выборе перспективных решений для развития бизнеса, оптимизации производственных процессов;
- Развитие технических навыков, сдача сертификационных экзаменов.
Требования
- Опыт работы в системной интеграции по профилю ИБ от 3 лет;
- Опыт сайзинга, планирования инсталляции, развертывания, обслуживания и тюнинга производительности серверного и сетевого оборудования, Windows, Linux и любой другой ОС (Solaris, AIX, xBSD);
- Знания и практический опыт применения в продуктивных средах технологий и продуктов с открытым исходным кодом для обеспечения отказоустойчивости, резервного копирования, мониторинга, проксирования и контейнеризации прикладных решений, а также автоматизации типовых операций;
- Знания по продуктам не менее 2-х направлений ИБ (WAF, DAM, SIEM, IRP, анализ трафика, защита CI/CD, NGFW) на уровне архитектора;
- Понимание принципов создания систем защиты информации, отраслевых стандартов, основных процессов и подходов к развитию информационной безопасности в организациях;
- Опыт реализации технологически сложных (по функционалу и/или архитектуре) проектов в роли главного конструктора или архитектора;
- Широкий кругозор, информированность о современных технологиях контейнеризации, автоматизации, мониторинга, разработки и доставки приложений;
- Опыт реализации комплексных проектов в условиях взаимодействия с несколькими подразделениями Заказчика, навыки технических переговоров, презентации позиции и решения Исполнителя, а также анализа бизнес-потребностей Заказчика;
- Интерес к оптимизации проектных решений и технологической последовательности работ на проекте, функциональному лидерству в командах проектов (в роли главного конструктора) и развитию участников этих команд;
- Знание английского языка на уровне, необходимом для устного общения с представителями Вендоров;
- Высшее техническое образование.
Как преимущество:
- Высокоуровневые сертификаты в сфере ИБ;
- Опыт участия в консалтинговых проектах по ИБ на одной из ведущих позиций.
Мы предлагаем
- Офис в пешей доступности от м. Савеловская
- Работу в команде экспертов по информационной безопасности
- Профессиональное обучение и сертификации за счёт компании
- Возможность карьерного роста внутри команды
- Оформление по ТК РФ
- Заработную плату по результатам собеседования + премии по итогам работы
- Социальный пакет с возможностью выбора между ДМС, изучением иностранных языков и абонементом в фитнес-центр
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки для тех, кто любит приехать в офис пораньше
- Возможность принять участие в ключевых конференциях по ИБ в качестве спикеров и участников, сразиться с хакерами на PHD и поучаствовать в CTF
- Совместный досуг на выбор: бег, дайвинг, велоспорт, борд, лыжи, пинг-понг, страйкбол или просто PlayStation
Менеджер проектов по управлению доступом
Обязанности:
- Планирование и контроль сроков и ресурсов проекта;
- Управление проектной командой;
- Управление изменениями проекта;
- Управление рисками;
- Управление коммуникациями проекта.
Требования:
- Образование высшее, желательно техническое;
- Опыт работы не менее 2-х лет в качестве менеджера проектов;
- Опыт успешно реализованных проектов по разработке или доработке систем (CRM, ERP, IDM, СЭД и др.);
- Владение инструментальными средствами управления проектами (MS Project, Bug tracking системы);
- Знание основных методологий по управлению проектами и опыт их применения;
- Личностные качества: настойчивость, целеустремленность, коммуникабельность, аналитический склад ума, способность самостоятельно принимать решения.
Мы предлагаем:
- Интересные проекты, возможность профессионального и карьерного роста, работу в дружном коллективе профессионалов;
- Оформление по ТК РФ;
- Стабильную заработную плату и бонусы за успешное участие в проектах;
- ДМС после окончания испытательного срока;
- Обучение как внутри компании, так и на внешних курсах;
- Офис в пешей доступности от м. Савеловская.
Инженер сервиса по информационной безопасности
Обязанности:
- Тонкая настройка конфигурации и политик систем информационной безопасности (ПО/ПАК, применяемых для защиты информации) - межсетевых экранов, VPN-шлюзов, DLP-систем, WAF/DAM и т.п.;
- Устранение аварий и решение возникающих ошибок в работе систем ИБ.
Требования:
- Понимание основ сетевого взаимодействия и построения сетей
- Практические навыки диагностики состояния UNIX-подобных ОС и серверных версий ОС Windows;
- Огромное желание развиваться в области информационной безопасности, постоянно углублять полученные знания и изучать новые продукты и технологии.
Мы предлагаем:
- Интересные проекты, возможность профессионального и карьерного роста, работу в дружном коллективе профессионалов;
- Оформление по ТК РФ;
- Стабильную заработную плату и бонусы за успешное выполнение задач;
- ДМС после окончания испытательного срока;
- Обучение как внутри компании, так и на внешних курсах;
- График работы с 10.00 до 18.30;
- Офис в районе ст.м. Савеловская.
Инженер по информационной безопасности
Обязанности:
- Техническая экспертиза проектных решений;
- Внедрение систем информационной безопасности в инфраструктуру заказчиков;
- Оказание технических консультаций заказчикам;
- Проведение пилотных проектов и демонстраций;
- Изучение новых продуктов и направлений по защите информации;
- Развитие базы знаний по изученным продуктам, методикам внедрения и результатам работы проектных команд с точки зрения внедрения.
Требования:
- Высшее техническое образование;
- Практический опыт администрирования различных ОС (Windows, Linux);
- Глубокое понимание сетевых технологий и сетевой безопасности;
- Опыт внедрения и эксплуатации нескольких решений из следующих классов средств защиты информации: DLP, PKI, WAF, DAM/DBF, SIEM, MDM, средства централизованного управления политиками межсетевых экранов, средства контроля администраторов, средства защиты от целевых атак (Anti APT), средства анализа защищенности, антивирусные средства, средства защиты АСУ ТП;
- Понимание основных методов атак на информационные ресурсы;
- Знание английского языка на уровне чтения технической литературы и умение устно изъясняться со специалистами вендоров;
- Умение работать в команде, понимание принципов проектной работы;
- Готовность к постоянному изучению новых решений по информационной безопасности, стремление к профессиональному развитию;
- Готовность к командировкам.
Мы предлагаем:
- Интересные проекты, возможность профессионального и карьерного роста, работу в дружном коллективе профессионалов;
- Оформление по ТК РФ;
- Стабильную заработную плату и бонусы за успешное выполнение задач;
- ДМС после окончания испытательного срока;
- Обучение как внутри компании, так и на внешних курсах;
- График работы с 10.00 до 18.30;
- Офис в районе ст.м. Савеловская.
Архитектор решений по управлению доступом (IDM/IAM)
Обязанности:
- Анализ требований заказчиков;
- Разработка концепций, архитектурных решений и подходов к внедрению решений по управлению доступом;
- Разработка и согласование проектной документации (концепций, технических заданий, спецификаций реализации, презентаций и др.);
- Выполнение роли лидера группы: планирование работы группы, разработка и постановка задания для разработчиков, отслеживание выполнения, поддержание рабочей атмосферы в команде;
- Обеспечение требуемого качества исходных текстов кода (структурированность, логичность, расширяемость, наличие и уместность комментариев);
- Контроль соответствия разработанных систем архитектурным требованиям;
- Кураторство сотрудников на позициях Разработчика и Старшего разработчика;
Требования:
- Опыт работы в сфере IT от 5 лет;
- Опыт проектирования, внедрения и сопровождения IT-систем;
- Знание объектно-ориентированного программирования, опыт разработки на Java (ADF, JDBC, Hibernate, и т.д.) и понимание принципов работы существующего кода;
- Опыт разработки веб-сервисов SOAP и REST;
- Знание клиентских и серверных ОС семейства Windows (уровень не ниже администратора) и Linux (уровень не ниже пользователя);
- Опыт работы с продуктами Oracle (Database, Weblogic), IBM (DB2, WebSphere).
- Владение инструментами совместной работы (багтрекеры, системы контроля версий);
- Опыт доработки и внедрения Idm-систем (Oracle, IBM, Sail Point) - желательно;
- Понимание принципов проектной деятельности;
- Опыт формирования технической документации по проекту;
Мы предлагаем:
- Интересные проекты, возможность профессионального и карьерного роста, работу в дружном коллективе профессионалов;
- Оформление по ТК РФ;
- Стабильную заработную плату и бонусы за успешное выполнение задач;
- ДМС после окончания испытательного срока;
- Обучение как внутри компании, так и на внешних курсах;
- График работы с 10.00 до 18.30;
- Офис в районе ст.м. Савеловская (пешая доступность).
Архитектор решений по противодействию мошенничеству (antifraud)
Обязанности:
- Разработка архитектуры проектного решения по противодействию мошенничеству;
- Оценка сроков и трудозатрат, составление технического плана проекта;
- Коммуникации с Заказчиком по реализации проекта;
- Ведение технической документации по проекту;
- Организация производственного процесса проекта;
- Реализация сложных проектных решений.
Требования:
- Опыт проектирования, внедрения и сопровождения решений по противодействию мошенничеству (Iris, Intellinx, Nice Actimize, SAS и другие);
- Опыт разработки на SQL (PL-SQL), Java;
- Знание продуктов и компонент является преимуществом: Ansible, Pentaho DI (Carte, Spoon), Hortonworks HDP (Kafka, Spark ML, Spark SQL, Hbase/Phoenix);
- Опыт работы с инфраструктурынми компонентами: Tomcat, Nginx, Postgresql;
- Понимание принципов проектной деятельности (agile, багтрекеры, системы контроля версий);
- Английский язык (чтение - обязательно, общение на профессиональные темы - желательно);
Мы предлагаем:
- Интересные проекты, возможности профессионального и карьерного роста, работу в дружном коллективе профессионалов;
- Оформление по ТК РФ;
- Стабильную заработную плату и бонусы за успешное участие в проектах;
- ДМС, медицинский кабинет в офисе компании;
- Обучение как внутри компании, так и на внешних курсах.
Разработчик решений по управлению доступом IDM
Обязанности:
- Участвует в разработке системы управления доступом (IdM) (бизнес-логика, адаптеры к внешним системам и пр.);
- Участвует в разработке проектной документации;
- Участвует во внедрении и настройке создаваемой системы, в соответствии с разработанными проектными решениями
Требования:
- Знание принципов ООП;
- Опыт разработки веб-приложений;
- Опыт использования инструментов контроля версий;
- Требуется опыт или понимание:
- Visual Basic .NET
- C#
- Опыт работы с БД (MS SQL, Oracle)
- Опыт работы с серверами приложений (IIS, Tomcat + mono)
- Желательно:
- Опыт администрирования windows/linux серверов
- Опыт работы с серверами каталогов (например, Active Directory, OpenLDAP и т.д.)
- Опыт работы с почтовыми серверами (например, MS Exchange, Lotus Notes и т.д.)
- Умение читать и понимать чужой код;
- Умение использовать уже написанные части кода, адаптировав их к новым задачам;
- Знание английского языка на уровне свободного чтения технической литературы;
- Инициативность, самостоятельность в принятии решения;
- Ответственность, ориентированность на результат.
Мы предлагаем:
- Интересные проекты, возможность профессионального и карьерного роста, работу в дружном коллективе профессионалов;
- Оформление по ТК РФ;
- Стабильную заработную плату и бонусы за успешное выполнение задач;
- ДМС после окончания испытательного срока;
- Обучение как внутри компании, так и на внешних курсах;
- График работы с 10.00 до 18.30;
- Офис в районе ст.м. Савеловская.
Руководитель отдела качества IT услуг
Функциональные обязанности:
∙ Регламентирование, внедрение и автоматизация основных ИТ-процессов Компании:
- Аудит и контроль текущих процессов
- Аудит текущих систем, сервисов
- Разработка инициатив по внедрению, улучшению процессов
- Документирование (регламенты, шаблоны, инструкции, ТЗ)
- Согласование документации (проектная документация, регламенты, инструкции, приказы)
- Обучение и консультирование по процессам
∙ Формирование отчетности дирекции ИТ
∙ Контроль исполнения SLA
∙ Разработка инициатив по улучшению качества работы ИТ
∙ Руководство внутренними ИТ-проектами компании
∙ Управление командой, сроками, бюджетом, рисками, качеством, взаимодействие с заинтересованными сторонами
∙ Сопровождение организации технической поддержки пользователей, включая бесперебойное функционирование рабочих мест в Компании
∙ Сопровождение организации качественной работы 1ой линии технической поддержки пользователей
Требования:
∙ Высшее образование
∙ Опыт в роли консультанта ITSM в системном интеграторе, консалтинге или опыт в роли владельца, менеджера процесса ИТ, имеет опыт внедрения процесса «с нуля» в средней, крупной компании
∙ Английский технический (чтение, переписка)
∙ Знание методик и стандартов в области управления ИТ (ITIL, COBIT, ISO 20000)
∙ Опыт внедрения информационных систем
∙ Опыт описания и проектирования бизнес-процессов
∙ Навык написания документов (регламентов, инструкций, технических заданий)
∙ Опыт управления проектной командой
∙ Желателен опыт выполнения ITSM проектов в качестве главного конструктора (архитектора)
∙ Хорошие аналитические способности
Условия:
• Территориально ст.м. Савеловская
• График работы 5/2 с 10.00 до 18.30
• Оформление по ТК РФ
• Достойный оклад (по результатам собеседования) + премии
• ДМС, скидки на фитнес
• Свой медицинский кабинет на территории компании.
Бизнес-аналитик
Функциональные обязанности:
- Обследование бизнес процессов компании в рамках проектов их автоматизации:
- Анализ и описание разработанных и существующих бизнес-процессов, моделирование бизнес-процессов
- Разработка инициатив по внедрению, оптимизации процессов
- Разработка и согласование функциональных требований на информационную систему;
- Согласование документации (проектная документация, регламенты, инструкции, приказы)
- Участие в выборе ИТ решения для внедрения изменений
- Документирование (регламенты, шаблоны, инструкции, ТЗ)
• Взаимодействие с аналитиками, соисполнителями, координация их деятельности
• Взаимодействие с владельцами бизнес-процессов
• Обучение и консультирование по процессам
Требования:
• Высшее образование: техническое /экономическое
• Опыт работы системным/бизнес аналитиком (средний уровень);
• Опыт написания user storу, опыт написания инструкций и гайдов.
• Навыки работы в Visio
• Умение убедительно формулировать свои мысли в устной и письменной форме, описывать алгоритмы;
• Усидчивость, внимание к деталям, методичность;
• Навык подачи аргументированной обратной связи.
• Коммуникабельность.
Условия:
• Работу территориально м. Савеловская
• Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
• Дружелюбную атмосферу внутри компании;
• Оформление по ТК РФ;
• Оклад + премии;
• Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
• Возможность изучать английский язык в офисе;
• Корпоративные скидки на фитнес;
• Оформляется ДМС для сотрудников;
• 100% больничного листа;
• Медицинский кабинет в офисе;
• Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
• Несколько корпоративных мероприятий в год.
Инженер технической поддержки
«Инфосистемы Джет» — инновационная ИТ-компания, работающая на рынке более 28 лет. Надежный технологический партнер крупнейших компаний в России, который создает вместе с ними комплексные цифровые проекты. Входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-услуг России, №1 на рынке ИТ-аутсорсинга в России, №2 среди крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД, ТОП-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации.
Функциональные обязанности:
∙ Настройка и обслуживание ОС и ПО на рабочих станциях пользователей;
∙ Осуществление полной поддержки пользователей: консультирование по телефону, по почте, очное;
∙ Выявление и устранение причин некорректной работы функционала;
∙ Составление/актуализация инструкций по работе с программным обеспечением;
∙ Установка новых рабочих мест и перенос существующих;
∙ Поддержание работоспособности систем, выполнение регламентных работ;
∙ Настройка периферийного оборудования, замена расходных материалов, мелкий ремонт оргтехники;
∙ Осуществление контроля за обеспечением расходными материалами и запасными частями;
Требования к кандидату:
∙ Образование: высшее техническое (желательно) / средне-специальное - обязательно;
∙ Опыт работы с Windows-системами, офисными пакетами MS (свободное ориентирование) ;
∙ Свободное использование рабочих станций под управлением Windows , MS Office, почтовые программы "под Windows";
∙ Опыт обслуживания орг. техники;
∙ Знания принципов работы: электронной почты, сетей передачи данных, стека протоколов TCP/IP;
∙ Приветствуется опыт работы системным администратором или его помощником или в поддержке;
-Будет + знание Linux и MacOS
Условия:
• Территориально ст.м. Савеловская;
• График работы 5/2 с 10.00 до 18.30;
• Оформление по ТК РФ;
• Достойный оклад (по результатам собеседования) + квартальные премии;
• Дружный и профессиональный коллектив;
• Медицинское обслуживание, оплата фитнес-центра и т.п.;
• Корпоративные мероприятия;
• Свой медицинский кабинет на территории компании.
Java - разработчик
Наши основные направления
- Проектирование и внедрение вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа
- Заказная разработка
- Внедрение и сопровождение программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня
- Обеспечение информационной безопасности
- ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка.
Мы ищем Java-разработчика на проект по разработке внутренней корпоративной системы планирования ресурсов «Jet resource planning».
JRP - система, в которой руководители проектов компании планируют ресурсы по проектам, а ресурсные менеджеры их утверждают.
Система была полностью переписана года назад, на текущий момент мы хотим провести аудит, определить пути развития системы и двигаться по ним.
В перспективе в беклог добавится разработка корпоративной BPM-системы (Camunda BPM), а так же разработка плагинов под Jira.
Команда, которая работает сейчас над этой системой - 4 человека: frontend-разработчик, backend, бизнес-аналитик и руководитель разработки.
Технологии проекта
- Java 8
- Kotlin 1.3
- Spring/Spring Boot 2
- PostgreSQL
Задачи
- Разработка и bug-fixing Back-end-a существующих внутренних систем компании
- Участие в анализе требований и выборе архитектурных решений
- Проектирование и разработка новых информационных систем
Пожелания к опыту
- Опыт разработки на Java от 2 лет
- Опыт применения ООП и паттернов проектирования на практике
- Знание Java 8 - Core/IO/Collections/Concurrency/JMM/GC
- Опыт работы с технологиями:
- Java 8 (lambda, streams, functional interfaces)
- Spring Core, Spring Boot
- ORM (Liquibase)
- SQL
- JUnit, Spring Test
Будет плюсом
- Опыт Front-End разработки (React, Vue)
- Опыт работы с Business process management (BPM) системами
- Опыт разработки/проектирования приложений в парадигме микросервисной архитектуры. Опыт работы с Docker, K8S
- Готовность организовать разработку в CD/CI
- GraphQl API
- JUnit, Spring Test
У нас
- График 5/2 с 10.00 до 18.30, оформление по ТК
- Офис - м. Савеловская
- Оклад + квартальные бонусы
- Соцпакет: ДМС, английский, фитнес
- Медкабинет в офисе, компенсация 2 недель больничного в год, возможность до 10 дней в году болеть без больничного
А еще у нас есть
- Футбольная и баскетбольная команды
- Художественный кружок, йога, групповые велопрогулки и пешеходные экскурсии
- Дружелюбная атмосфера
- Food-point'ы на территории офиса и бесплатные завтраки с 8 до 9 утра.
Разработчик 1С
- Поддержка и развитие существующих систем 1С на платформе 1С 8.3 (БП 3.0, ЗУП 3.1, Документооборот 8),
- Доработка текущего функционала, разработка нового функционала под нужды компании,
- Доработка и настройка интеграций между системами 1С - 1С, 1С - Другие системы,
- Сбор и анализ требований у ключевых пользователей
- Обновление типовых и доработанных баз.
- Консультирование пользователей по работе с информационными системами 1С,
Обязанности:
- Поддержка и развитие существующих систем 1С на платформе 1С 8.3 (БП 3.0, ЗУП 3.1, Документооборот 8),
- Доработка текущего функционала, разработка нового функционала под нужды компании,
- Доработка и настройка интеграций между системами 1С - 1С, 1С - Другие системы,
- Сбор и анализ требований у ключевых пользователей
- Обновление типовых и доработанных баз.
- Консультирование пользователей по работе с информационными системами 1С,
Требования:
- Знания предметных областей: Бухгалтерский учет, Кадровый учет,
- Опыт программирования на платформах 1С 8.3 (Управляемые формы),
- Опыт работы с Конфигурациями: Бухгалтерия 3.0, (ЗУП 3.1),
- Умение оценивать задачи по времени, расставлять приоритеты в задачах.
Будет плюсом:
- Документооборот 8.
- Знание Знания предметных областей - Учет зарплаты,
- Опыт интеграций с другими системами через WEB сервисы, COM соединения, Внешние источники данных, HTTP запросы. Конвертация данных, JSON,
- Работа с расширениями,
- Наличие сертификатов 1С:Специалист приветствуется
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут).
- Достойную оплату по результатам собеседования.
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста.
- Дружелюбную атмосферу внутри компании.
- Оформление по ТК РФ.
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация).
- Возможность изучать английский язык в офисе.
- Корпоративные скидки на фитнес.
- Оформляется ДМС для сотрудников.
- 100% оплата больничного листа.
- Медицинский кабинет в офисе.
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Дежурный инженер
Приглашаем в нашу команду начинающих специалистов стремящихся к росту и развитию в IT.
Функциональные обязанности:
- Мониторинг состояния оборудования, проведение первичной диагностики;
- Выполнение типовых запросов на обслуживание от пользователей систем (ServiceDesk);
- Проведение модификаций в системе;
- Контроль заданий резервного копирования;
- Выполнение регламентированных процедур восстановления данных из системы резервного копирования;
- Участие в устранении аварий (отработка инцидентов);
- Выполнение регламентных работ;
- Сбор информации и эскалация сложных проблем на вторую линию поддержки;
- Взаимодействие с инженерами других служб и подразделений.
Требования:
- Высшее образование (возможно последний курс);
- Знание и/или опыт администрирования от 1 года любых Unix - систем, желание развиваться в этом направлении;
- Знание принципов работы стека протоколов TCP/IP;
- Готовность к повышению квалификации, основные направления: Solaris, SAN, Symantec NetBackup;
- Английская язык - чтение технической литературы;
- Личностные качества: коммуникабельность, ответственность, внимательность.
Условия:
- Сменный график работы;
- Оформление по ТК РФ;
- Работа в профессиональном и дружном коллективе;
- 100% оплата отпусков и больничных листов;
- Социальные программы: ДМС, скидки на фитнес;
- М. Савеловская.
Инженер Unix (Екатеринбург)
Компания «Инфосистемы Джет» – крупнейший системный интегратор широкого профиля с богатым портфелем решений и услуг в области ИТ, в том числе специализированных, учитывающих особенности бизнеса Заказчиков. Наша деятельность направлена на обеспечение надежной основы для развития коммерческих предприятий и государственных учреждений, на повышение эффективности их деятельности.
Мы ищем Cервисного инженера Unix (Екатеринбург)
Обязанности:
- Администрирование вычислительных комплексов крупных корпоративных заказчиков;
- Диагностика и локализация неисправностей, поиск Workaround-решения и разрешение инцидентов;
- Ведение Case-ов у вендора, эскалация запросов производителям оборудования и ПО, идентификация проблемы, диагностика, анализ результатов и подготовка рекомендаций по разрешению проблем;
- Отработка запросов на изменения: планирование работ, проведение изменений, проверка работы после внесения изменений;
- Выполнение работ по замене/ремонту неисправных компонентов оборудования, монтажу/демонтажу компонентов оборудования, настройке и/или переинсталляции;
- Взаимодействие с инженерами других служб и подразделений;
- Выполнение работ при строгом соблюдении имеющихся правил и инструкций;
- Составление и обновление документации по новым и изменяемым процедурам.
Требования:
- Опыт работы с оборудованием ведущих вендоров (Sun, Hitachi, HP) уровня Midrange в объеме: основные технические характеристики, условия и режимы эксплуатации оборудования, установка, настройка, обслуживание, диагностика и решение проблем;
- Знание линеек ПО: ОС Solaris, Veritas SF, ОС HP-UX, ОС Linux Red Hat в объеме: основные технические характеристики, инсталляции, настройка, диагностика и решение проблем на уровне системного администратора.
- Примечание. Обязательно знание минимум одной из перечисленных ОС на экспертном Уровне;
- Опыт работы с Системой Хранения Данных (SAN);
- Опыт работы в указанном направлении - от 3-х лет;
- Английский язык - технический;
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30,
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста.
- Дружелюбную атмосферу внутри компании.
- Оформление по ТК РФ.
- Оклад + бонусы по проектам.
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация).
- Оформляется ДМС для сотрудников.
- 100% больничного листа.
Консультант SAP Basis
Инфосистемы Джет — ИТ-компания, на рынке более 28 лет. Наши основные направления:
- Проектирование и внедрение вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа
- Заказная разработка
- Внедрение и сопровождение программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня - Обеспечение информационной безопасности
- ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка.
Мы в поисках администратора SAP Basis на поддержку существующих (90%) и внедрение новых проектов (10%) в компаниях наших заказчиков. Заказчики - крупный ритейл, банки, производственные компании.
Задачи
- Оптимизация производительности SAP-систем и БД SAP HANA
- Поддержка большого спектра продуктивных SAP-систем: администрирование, мониторинг, диагностика и решение инцидентов, взаимодействие с SAP и консультантами, анализ производительности
- Проектная деятельность: инсталляция, обновление
Какой опыт нам важен
- Высшее техническое образование
- Релевантный опыт работы от 2 лет
- Опыт работы с HANA, BO
- Желателен опыт ERP, HR, BW, CRM, PI, SRM, Portal, TM, DS
У нас
- График 5/2 с 10.00 до 18.30, оформление по ТК, компенсации за переработки
- Соцпакет: ДМС, английский, фитнес
- Ежегодное корпоративное обучение
- Медкабинет в офисе, компенсация 2 недель больничного в год, возможность до 10 дней в году болеть без больничного
- Офис 10 минут пешком от м. Савеловская
А еще у нас есть
- Футбольная и баскетбольная команды
- Художественный кружок, йога, групповые велопрогулки и пешеходные экскурсии
- Дружелюбная атмосфера
- Food-point'ы на территории офиса и бесплатные завтраки с 8 до 9 утра.
Менеджер по качеству
Цель должности:
- Оптимизация существующих процессов Службы эксплуатации, путем создания и внедрения системы документации (регламентов, процедур и инструкций для сотрудников Службы).
Функциональные обязанности:
Методическая поддержка по разработке и внедрению процессов Службы эксплуатации:
- Выявление потребностей в разработке документации, проведение интервью, координация действий по подготовке регламентной документации;
- Учет и анализ запросов сотрудников СЦ и заказчиков на разработку и актуализацию документации;
- Ведение переговоров с заказчиками по созданным документам;
- Участие во внедрении заказчиками систем ITSM\Service Desk, участие в решении задач интеграции;
- Разработка, написание регламентных документов;
- Обучение, инструктаж сотрудников по разработанным документам;
- Учет замечаний по действующим документам;
- Структурирование, учет и поддержка актуальности базы регламентирующей документации (на сетевом ресурсе и ведение раздела "Регламенты" внутреннего сайта).
Требования:
- Опыт работы менеджером по качеству / технологом/ аналитиком от 2-х лет.
- Высшее образование.
- Опыт работы в ИТ-компании (подразделении) желателен.
- Знание ИТ процессов \ ITSM
- Профессиональные умения и навыки - "продвинутый" пользователь MS Excel, Visio, PowerPoint
- Знание иностранных языков : английский - чтение литературы.
- Личные качества ответственность, самостоятельность, нацеленность на результат, коммуникабельность, системный подход к решению задач и проблем.
Условия:
- Работа в профессиональном и дружном коллективе;
- Заработная плата обсуждается индивидуально с успешным кандидатом: оклад + бонус
- 100% оплата больничного листа и отпуска;
- Медицинское обслуживание, скидки на фитнес - центр и т.п.;
- Метро Савеловская (шаговая доступность).
- График 5-2, с 10:00 до 18:30
Системный администратор Linux
Требования:
- Понимание архитектуры, опыт администрирования, сопровождения, мониторинга и решения проблем: Серверных ОС RHEL(OEL) (от двух лет), Систем резервного копирования (преимущественно Veritas Netbackup), Ленточных библиотек (в т.ч. VTL) HPe/IBM, Falconstor.
- Понимание принципов работы основных сетевых протоколов
- Опыт эксплуатации промышленных систем высокой доступности (24х7х365)
- Опыт внедрения и работы с системами централизованного управления конфигурациями (Chef, Puppet, и пр.)
- Опыт внедрения и работы с системами мониторинга
- Опыт разработки скриптов для автоматизации административных задач
- Желание учиться, развиваться и повышать квалификацию
- Способность к обучению, в т.ч. самостоятельному
- Коммуникабельность, ответственность, внимательность, аккуратность
- Умение и желание работать в команде
- Английский язык - чтение технической документации, общение с вендором
Основные обязанности:
- Администрирование, обеспечение непрерывной и отказоустойчивой работы серверов под управлением ОС Linux\UNIX, системного ПО
- Администрирование, обеспечение непрерывной и отказоустойчивой работы систем и сетей хранения данных, системы резервного копирования
- Установка, конфигурация, оптимизация серверных ОС (преимущественно RHEL, OEL, AIX)
- Организация мониторинга и резервного копирования
- Выявление и решение пограничных проблем связанных со снижением производительности ОС, СХД, СУБД, СРК
- Оптимизация производительности
- Контроль за внесением изменений в конфигурацию серверов, поддержание актуальности документации
- Подготовка и согласование изменений, проведение плановых работ в интервал обслуживания
- Ведение аварийных заявок согласно регламенту работы, сопровождение замены аппаратных компонент и восстановительных работ после сбоя
- Взаимодействие с вендорами, администраторами и разработчиками информационных систем
- Проактивная работа по предотвращению аварийных остановок серверов, обеспечение оперативной реакции на аварии и сбои
- Участие в проектах внедрения новых версий информационных систем, интеграционных проектах
Условия:
- Территориально ст.м. Савеловская;
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30;
- Оформление по ТК РФ;
- Достойный оклад (по результатам собеседования) + премии;
- Дружный и профессиональный коллектив;
- Медицинское обслуживание, оплата фитнес-центра и т.п.;
- Корпоративные мероприятия;
- Свой медицинский кабинет на территории компании.
Сервисный инженер
- Ведение аварийных заявок заказчиков согласно регламенту работы, проведение замен аппаратных компонент и восстановительных работ после сбоя на площадке Заказчика;
- Выполнение плановых работ на оборудовании и ПО Заказчиков в рамках сервисного обслуживания оборудования и ПО, проведение инсталляций и модификаций;
- Участие в различных IT-проектах;
- Выполнение профвизитов на площадке Заказчика и сборок оборудования
- Обучение и самообучение согласно плану развития;
- Возможны командировки.
- Знание оборудования (сервера, массивы) одного из популярных вендоров, принципов построения серверной инфраструктуры;
- Опыт работы с системами виртуализации на основе VMware vSphere, Citrix;
- Опыт работы с системами резервного копирования одного из вендоров CommVault, Symantec.
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут).
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + премии;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- 100% больничного листа;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
- Несколько корпоративных мероприятий в год.
Инженер VMware/Citrix
Инфосистемы Джет — надежный технологический партнер крупнейших компаний в России. Мы проектируем, строим, поддерживаем и развиваем центры обработки данных, делаем заказную разработку, внедряем прикладные решения в том числе на базе искусственного интеллекта.
Задачи
- Решение технических проблем, возникающих в ходе внедрения и эксплуатации комплекса VDI на базе VMware vSphere/Citrix Xendesktop у крупного заказчика (более 10к пользователей)
- Общение с англоязычной технической поддержкой вендора, если в этом возникает необходимость при выполнении задач
- Работа с внутренними и внешними техническими ресурсами для эффективного разрешения задач
- Написание или редактирование статей внутренней Knowledge Base.
- Изучение новых версий/редакций программных продуктов линеек VMware vSphere/Citrix Xendesktop с целью поддержания актуальности своих знаний и умений.
Опыт
- Образование высшее техническое
- Опыт работы с продуктами VMware (инсталляция, администрирование, решение проблем) от 2х лет
- Опыт работы с продуктами Citrix XenDesktop и Provisioning Services (инсталляция, администрирование, решение проблем) от 2х лет
- Опыт работы с серверами (х86) и массивами ведущих производителей (IBM, HDS, HP, Huawei)
- Знание основ TCP/IP, принципов работы сетей, опыт их настройки и эксплуатации
- Диагностика и администрирование Windows/Windows Server
У нас
- График 5/2 с 10.00 до 18.30, оформление по ТК
- Офис - м. Савеловская
- Соцпакет: ДМС, английский, фитнес
- Медкабинет в офисе, компенсация 2 недель больничного в год, возможность до 10 дней в году болеть без больничного
- Внутреннее и внешнее обучение
А еще у нас есть
- Футбольная и баскетбольная команды
- Художественный кружок, йога, групповые велопрогулки и пешеходные экскурсии
- Дружелюбная атмосфера
- Массажный кабинет, буфеты в офисе, бесплатные завтраки с 8 до 9 утра.
Администратор прикладного ПО
Инфосистемы Джет – надежный технологический партнер крупнейших компаний в России. Мы проектируем, строим, поддерживаем и развиваем центры обработки данных, делаем заказную разработку, внедряем прикладные решения в том числе на базе искусственного интеллекта.
Мы в поисках системного администратора на проект поддержки банковских систем: АБС, процессинг, системы выдачи кредитов, мобильный банк, личный кабинет, эквайринг.
Какие задачи мы решаем
- Администрируем продуктивные и тестовые среды
- Анализируем ошибки системы, ищем причины их возникновения
- Разбираем проблемы интеграции совместно с администраторами смежных систем
- Работаем с III линией поддержки для решения проблем со стороны кода
- Устанавливаем патчи на продуктивные и тестовые среды
- Настраиваем мониторинг в Zabbix, Influx
- Раскатываем релизы, автоматизируем рутинные задачи с помощью ansible и jenkins
Какие навыки нам важны:
- Опыт работы в технической поддержке
- Linux – уверенные знания командной строки
- Написание простых SQL-запросов
- Понимание общих принципов и структуры Web-приложений, веб-серверов, серверов приложений
- Знание хотя бы одного скриптового языка: bash, python, perl и т.п
У нас
- График 5/2 с 10.00 до 18.30, оформление по ТК, компенсации за переработки
- Соцпакет: ДМС, английский, фитнес
- Медкабинет в офисе, компенсация 2 недель больничного в год, возможность до 10 дней в году болеть без больничного
- Офис - м. Савеловская
- Буфеты территории офиса и бесплатные завтраки с 8 до 9 утра.
Специалист по учету товарно-материальных ценностей
«Инфосистемы Джет» — инновационная ИТ-компания, работающая на рынке более 28 лет. Надежный технологический партнер крупнейших компаний в России, который создает вместе с ними комплексные цифровые проекты.
Входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-услуг России, №1 на рынке ИТ-аутсорсинга в России, №2 среди крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД, ТОП-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации.Обязанности:
- Постановка в учетной системе товародвижения по складам и Подрядчикам
- Контроль идентичности остатков по складам в учетных системах и базах Подрядчиков
- Формирование, проверка корректности отражения и наличия складских документов (МХ-1, МХ-3, актов списания, актов комплектации)
- Участие в ежегодной инвентаризации
- Контроль поступления и корректности документов на транспортировку передаваемого/снятого с хранения товара
- Опыт работы на участке ТМЦ от 1 года
- Знание на уровне пользователя типовых конфигураций 1С
- Хорошее знание участков: реализация и склад в торговой компании с большой номенклатурой, поступление товара, перемещение по складам и т.п.
- Уверенный пользователь MS Excel
- Высокая степень самоорганизации, внимательность, инициативность
- Опыт работы с ЭДО
- Понимание основ бухучета, управленческого/складского учета
- Стрессоустойчивость, желание решать проблемы, нормальные коммуникативные навыки, способность устно и письменно сформулировать свою мысль, разумная инициативность
- Высокая обучаемость, желание развиваться и осваивать новые навыки, системность мышления
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут).
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + премии;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- 100% больничного листа;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
- Несколько корпоративных мероприятий в год
Администратор баз данных MySQL(удаленная работа)
1. Обслуживание парка MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, Progress DB серверов аутсорсинговых заказчиков.
2. Установка, настройка, клонирование, миграция баз данных на различных платформах.
3. Настройка системы резервного копирования БД, как встроенными средствами, так и посредством промышленных СРК.
4. Настройка и оптимизация работы СУБД.
5. Настройка и поддержка репликации данных между различными системами.
6. Проведение регламентных работ на серверах БД для поддержания их производительности;
7. Мониторинг производительности СУБД в разрезе операционной системы (Linux, AIX, Windows, Solaris)
8. Взаимодействие с техническими специалистами заказчиков.
9. Консультации специалистов заказчиков и сотрудников Компании по вопросам администрирования СУБД MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Progress DB.
Обязательные требования:
- Образование - высшее техническое;
- Опыт работы с промышленными системами высокой доступности
- Опыт работы с СУБД MSSQL - от 2 лет
- Опыт работы с СУБД MySQL - от 1 года
- Опыт работы с Progress не требуется
- Опыт работы с PostgreSQL не требуется
Условия:
- Удаленная работа
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30;
- Оформление по ТК РФ;
- Достойный оклад (по результатам собеседования) + квартальные премии;
- Дружный и профессиональный коллектив.
Системный администратор Windows
«Инфосистемы Джет» — инновационная ИТ-компания, работающая на рынке более 28 лет. Надежный технологический партнер крупнейших компаний в России, который создает вместе с ними комплексные цифровые проекты. Входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-услуг России, №1 на рынке ИТ-аутсорсинга в России, №2 среди крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД, ТОП-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации.
Мы приглашаем на работу системного администратора Windows.
Обязанности:
- Мониторинг и администрирование серверной инфраструктуры Microsoft (AD, DHCP, DNS, Print Server, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2)
- Администрирование облачного сервиса Office 365
- Администрирование антивируса Kaspersky
- Администрирование терминальной фермы Citrix XenApp ( SCCM, SCOM как +)
-
Участие в процессе Change Management (создание, проведение и участие в
RFC).
-
Участие в процессе Patch Management (подготовка, анализ, стендирование
и установка обновлений)
-
Взаимодействие с администраторами смежных систем и/или сотрудниками
сторонних организаций внедряющих/обслуживающих смежные системы
-
Внедрение или оказание поддержки при внедрении новых систем и сервисов
-
Написание внутренних инструкций и регламентов
-
Решение инцидентов от конечных пользователей, которые не смогла решить
техподдержка
-
Мониторинг и оптимизация производительности
-
Регламентные и профилактические работы, предупреждение сбоев и аварий.
Требования:
- Опыт администрирования антивируса Kaspersky (как плюс)
- Опыт администрирования Windows Server 2008R2/2012R2/2016
- Опыт администрирования AD
- Опыт администрирования MS Exchange 2010/2013/2016
- Навыки написания скриптов PowerShell.
- Знания английского языка на уровне чтения технической документации.
- Будет плюсом: Опыт работы с терминальной фермой XenApp
- Опыт работы с СРК
- Знание средств виртуализации VMWare
- Опыт администрирования Sharepoint
Условия:
- Работа в профессиональном и дружном коллективе;
- Заработная плата обсуждается индивидуально с успешным кандидатом: оклад + бонус
- 100% оплата больничного листа и отпуска;
- Медицинское обслуживание, скидки на фитнес - центр и т.п.;
- Метро Савеловская (шаговая доступность).
Руководитель службы IT эксплуатации
Обязанности:
- Обеспечивает работоспособность службы эксплуатации под аутсорсинговый проект
- Руководит и управляет службой эксплуатации в аутсорсинговом проекте.
- Обеспечивает реализацию услуг, прописанных в контракте (SLA).
- Формирует ресурсы, подбирает персонал, внедряет новые процессы обслуживания под расширение задач эксплуатации (под расширение проекта).
- Взаимодействует и выстраивает отношения с ключевым IT/бизнес менеджментом заказчика.
- Взаимодействует и выстраивает отношения с ключевым менеджментом компании (в том числе в совместных проектах).
- Обеспечивает условия расширения спектра предоставляемых услуг.
- Организовывает регулярную отчетность по проекту.
Требования:
- Высшее техническое образование.
- Опыт управления коллективом
- Опыт управления IT инфраструктуры уровня Enterprise
- Знание библиотеки ITIL.
- Умение выстраивать и корректировать процесс обслуживания Заказчика.
- Умение поддержать выстроенные процессы в рабочем состоянии.
- Умение вести переговоры.
- Умение организовывать персонал.
- Умение работать с контрактами
Условия:
- Территориально ст.м. Савеловская;
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30;
- Оформление по ТК РФ;
- Достойный оклад (по результатам собеседования) + квартальные премии;
- Дружный и профессиональный коллектив;
- Медицинское обслуживание, оплата фитнес-центра и т.п.;
- Корпоративные мероприятия;
- Свой медицинский кабинет на территории компании.
Инженер VMware
Мы приглашаем на работу инженера VMware
Задачи, которые Вам предстоит решать:
- Решение технических проблем, возникающих в ходе эксплуатации программных продуктов линеек VMware vSphere/Horizon у крупных корпоративных заказчиков
- Проведение анализа собранной диагностической информации или проведение сессий удаленного доступа.
- Работа с внутренней системой ведения кейсов.
- Общение с англоязычной технической поддержкой вышестоящего уровня, если в этом возникает необходимость при выполнении задач
- Работа с внутренними техническими ресурсами (статьи Knowledge Base, bugzilla) для эффективного разрешения задач
- Написание или редактирование статей Knowledge Base.
- Изучение новых версий/редакций программных продуктов линеек VMware vSphere/Horizon с целью поддержания актуальности своих знаний и умений.
- Образование высшее техническое
- Опыт работы с продуктами VMware (инсталляция, администрирование, решение проблем) от 2х лет.
- Навыки решения технических проблем. Опыт работы с серверами и массивами x86 ведущих производителей (IBM, EMC, HP).
- Знание основ TCP/IP, принципов работы сетей, опыт их настройки и эксплуатации.
- Знание и опыт эксплуатации сетей передачи данных.
- Базовое администрирование Windows и/или Linux.
- Разговорный английский желательно, но необязательно
- Умение продуктивно работать в условиях высокой загрузки.
- Желание развиваться
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут).
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + премии;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- 100% больничного листа;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
- Несколько корпоративных мероприятий в год
Администратор Unix/Linux
Требования:
- Понимание архитектуры, опыт администрирования, сопровождения, мониторинга и решения проблем серверных ОС RHEL(OEL)
- Понимание принципов работы основных сетевых протоколов
- Опыт эксплуатации промышленных систем высокой доступности (24х7х365)
- Опыт внедрения и работы с системами централизованного управления конфигурациями (Chef, Puppet, и пр.)
- Опыт внедрения и работы с системами мониторинга
- Опыт разработки скриптов для автоматизации административных задач
- Желание учиться, развиваться и повышать квалификацию
Приветствуется:
- Опыт работы с системами виртуализации
- Наличие пройденных курсов\сертификатов от Redhat/IBM/Lenovo/HDS/HPe/Huawei
- Опыт работы с СУБД, оптимизации конфигурации ОС для работы СУБД Oracle
Основные обязанности:
- Администрирование, обеспечение непрерывной и отказоустойчивой работы серверов под управлением ОС Linux\UNIX, системного ПО
- Администрирование, обеспечение непрерывной и отказоустойчивой работы систем и сетей хранения данных, системы резервного копирования
- Установка, конфигурация, оптимизация серверных ОС (преимущественно RHEL, OEL)
- Организация мониторинга и резервного копирования
- Выявление и решение пограничных проблем связанных со снижением производительности ОС, СХД, СУБД, СРК
- Оптимизация производительности
- Контроль за внесением изменений в конфигурацию серверов, поддержание актуальности документации
- Подготовка и согласование изменений, проведение плановых работ в интервал обслуживания
- Ведение аварийных заявок согласно регламенту работы, сопровождение замены аппаратных компонент и восстановительных работ после сбоя
- Взаимодействие с вендорами, администраторами и разработчиками информационных систем
- Проактивная работа по предотвращению аварийных остановок серверов, обеспечение оперативной реакции на аварии и сбои
- Участие в проектах внедрения новых версий информационных систем, интеграционных проектах
Условия:
- Территориально ст. м.Савеловская
- График работы 5/2 с 10.00 до 18:30
- Оклад - по результатам собеседования + квартальные бонусы
- Дружный профессиональный коллектив
- ДМС/Фитнес/Иностранные языки и т.п.
- Корпоративные мероприятия
- Свой медицинский кабинет на территории компании
- Готовы рассмотреть возможность удаленной работы
Администратор прикладного ПО
Мы приглашаем на работу администратора прикладного ПО
Задачи, которые вам предстоит решать:
- Решение инцидентов от Заказчика (Различные технические инциденты в направлении Интернет-магазина)
- Решение инцидентов от мониторинга
- Чтение документации
- Общение с заказчиком
Что мы ждем от Вас:
- Желателен опыт работы администратором сайта, администратором Linux
- Начальные знания Linux
- Понимание, что такое html, css, JavaScript (именно понимание, а не умение программировать)
- Понимание, для чего нужны Cookie
- Понимание, как устроен веб сайт
Остальному научим
Что мы предлагаем:
- Работа м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут).
- График работы 5/2 с 10:00 до 18:30.
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- 100% оплата больничного листа;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
- Несколько корпоративных мероприятий в год;
Инженер Unix
Мы ищем Cервисного инженера Unix
Обязанности:
- Администрирование вычислительных комплексов крупных корпоративных заказчиков;
- Диагностика и локализация неисправностей, поиск Workaround-решения и разрешение инцидентов;
- Ведение Case-ов у вендора, эскалация запросов производителям оборудования и ПО, идентификация проблемы, диагностика, анализ результатов и подготовка рекомендаций по разрешению проблем;
- Отработка запросов на изменения: планирование работ, проведение изменений, проверка работы после внесения изменений;
- Выполнение работ по замене/ремонту неисправных компонентов оборудования, монтажу/демонтажу компонентов оборудования, настройке и/или переинсталляции;
- Взаимодействие с инженерами других служб и подразделений;
- Выполнение работ при строгом соблюдении имеющихся правил и инструкций;
- Составление и обновление документации по новым и изменяемым процедурам.
Требования:
- Опыт работы с оборудованием ведущих вендоров (Sun, Hitachi, HP) уровня Midrange в объеме: основные технические характеристики, условия и режимы эксплуатации оборудования, установка, настройка, обслуживание, диагностика и решение проблем;
- Знание линеек ПО: ОС Solaris, Veritas SF, ОС HP-UX, ОС Linux Red Hat в объеме: основные технические характеристики, инсталляции, настройка, диагностика и решение проблем на уровне системного администратора.
- Примечание. Обязательно знание минимум одной из перечисленных ОС на экспертном Уровне;
- Опыт работы с Системой Хранения Данных (SAN);
- Опыт работы в указанном направлении - от 3-х лет;
- Английский язык - технический;
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут).
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста.
- Дружелюбную атмосферу внутри компании.
- Оформление по ТК РФ.
- Оклад + бонусы по проектам.
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация).
- Возможность изучать английский язык в офисе.
- Корпоративные скидки на фитнес.
- Оформляется ДМС для сотрудников.
- 100% больничного листа.
- Медицинский кабинет в офисе.
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Консультант SAP Basis
Мы в поисках администратора SAP Basis на поддержку существующих (90%) и внедрение новых проектов (10%) в компаниях наших заказчиков. Заказчики - крупный ритейл, банки, производственные компании.
Задачи
- Оптимизация производительности SAP-систем и БД SAP HANA
- Поддержка большого спектра продуктивных SAP-систем: администрирование, мониторинг, диагностика и решение инцидентов, взаимодействие с SAP и консультантами, анализ производительности
- Проектная деятельность: инсталляция, обновление
Какой опыт нам важен
- Высшее техническое образование
- Релевантный опыт работы от 2 лет
- Опыт работы с HANA, BO
- Желателен опыт ERP, HR, BW, CRM, PI, SRM, Portal, TM, DS
У нас
- График 5/2 с 10.00 до 18.30, оформление по ТК, компенсации за переработки
- Соцпакет: ДМС, английский, фитнес
- Ежегодное корпоративное обучение
- Медкабинет в офисе, компенсация 2 недель больничного в год, возможность до 10 дней в году болеть без больничного
- Офис 10 минут пешком от м. Савеловская
А еще у нас есть
- Футбольная и баскетбольная команды
- Художественный кружок, йога, групповые велопрогулки и пешеходные экскурсии
- Дружелюбная атмосфера
- Food-point'ы на территории офиса и бесплатные завтраки с 8 до 9 утра.
Системный администратор Windows
Мы приглашаем на работу системного администратора Windows.
Обязанности:
- Мониторинг и администрирование серверной инфраструктуры Microsoft (AD, DHCP, DNS, Print Server, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2)
- Администрирование облачного сервиса Office 365
- Администрирование антивируса Kaspersky
- Администрирование терминальной фермы Citrix XenApp ( SCCM, SCOM как +)
-
Участие в процессе Change Management (создание, проведение и участие в
RFC).
-
Участие в процессе Patch Management (подготовка, анализ, стендирование
и установка обновлений)
-
Взаимодействие с администраторами смежных систем и/или сотрудниками
сторонних организаций внедряющих/обслуживающих смежные системы
-
Внедрение или оказание поддержки при внедрении новых систем и сервисов
-
Написание внутренних инструкций и регламентов
-
Решение инцидентов от конечных пользователей, которые не смогла решить
техподдержка
-
Мониторинг и оптимизация производительности
-
Регламентные и профилактические работы, предупреждение сбоев и аварий.
Требования:
- Опыт администрирования антивируса Kaspersky (как плюс)
- Опыт администрирования Windows Server 2008R2/2012R2/2016
- Опыт администрирования AD
- Опыт администрирования MS Exchange 2010/2013/2016
- Навыки написания скриптов PowerShell.
- Знания английского языка на уровне чтения технической документации.
- Будет плюсом: Опыт работы с терминальной фермой XenApp
- Опыт работы с СРК
- Знание средств виртуализации VMWare
- Опыт администрирования Sharepoint
Условия:
- Работа в профессиональном и дружном коллективе;
- Заработная плата обсуждается индивидуально с успешным кандидатом: оклад + бонус
- 100% оплата больничного листа и отпуска;
- Медицинское обслуживание, скидки на фитнес - центр и т.п.;
- Метро Савеловская (шаговая доступность).
Инженер Wintel
Наши основные направления
- Проектирование и внедрение вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа
- Заказная разработка
- Внедрение и сопровождение программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня
- Обеспечение информационной безопасности
- ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка.
Наши заказчики - крупные ритейл, страховые и производственные компании, банки.
Мы в поисках инженера, который будет устанавливать и заниматься поддержкой железа.
Позиция предполагает работу в офисе компании и на территории заказчика и редкие командировки по России.
С каким железом предстоит работать
- СХД: midrange и high end массивы - Hitachi, IBM, Huawei, Dell, NetApp, HP
- SAN: Brocade, Cisco
- Ленточные библиотеки: Oracle, HP, IBM, Quantum
- ПО для бекапа: CommVault, Netbackup, Networker
- Виртуализация: VMware, Citrix
- Cервера: x86
Задачи
- Ведение аварийных заявок заказчиков, замена аппаратных компонент и восстановительные работы после сбоя на площадке заказчика
- Выполнение плановых работ на оборудовании и ПО
- Профилактические визиты на площадки заказчика
Какой опыт нам важен
- Знание принципов построения серверной инфраструктуры
- Знание сетевых технологий и основных протоколов
- Знание серверов и массивов одного из популярных вендоров: HP, IBM, Huawei и т.д.
- Опыт работы с системами виртуализации на основе VMware vSphere
- Опыт администрирования Windows Servers
- Английский язык - чтение технической литературы, переписка
- Высшее техническое образование или последний курс ВУЗа
Плюсами будут
- Опыт работы с системами резервного копирования одного из вендоров CommVault, Veritas, HP
- Опыт работы с системами архивирования одного из вендоров CommVault, Veritas
- Опыт работы с оптическими коммутаторами Brocade, Cisco
- Опыт разворачивания и решения проблем, связанных с продуктами Microsoft: MS SQL, MS Exchange, Terminal Services
- Пройденные курсы / сертификаты от MS, Veritas, Citrix, VMWare
У нас
- График 5/2 с 10.00 до 18.30, оформление по ТК, компенсации за переработки
- Соцпакет: ДМС, английский, фитнес
- Ежегодное корпоративное обучение
- Медкабинет в офисе, компенсация 2 недель больничного в год, возможность до 10 дней в году болеть без больничного
- Офис - м. Савеловская
А еще у нас есть
- Футбольная и баскетбольная команды
- Художественный кружок, йога, групповые велопрогулки и пешеходные экскурсии
- Дружелюбная атмосфера
- Food-point'ы на территории офиса и бесплатные завтраки с 8 до 9 утра.
Администратор проектов
Мы ищем администратора проектов в проектный офис
Обязанности:
- Участие в ведении единой базы проектов Компании
- Мониторинг поступления новых проектов в работу, контроль корректности их планирования, статуса проектов в процессе их выполнения, контроль закрытия проектов
- Участие в регулярном сборе, консолидации и анализе отчетности по проектам. Анализ проблематики проектов, предоставление данных руководству.
- Предоставление отчетов руководителям подразделений, Менеджерам клиента, Директору по развитию филиалов
Требования:
- Образование высшее техническое (желательно), экономическое
- Навыки работы с MS Word, MS Excel, электронной почтой на уровне продвинутого пользователя - обязательно
- Навыки работы с MS Project или иной АСУП (Primavera, Spider Project, Open Plan) на уровне пользователя - желательно
- Навыки работы с MS SharePoint на уровне пользователя - желательно
- Понимание основ проектного управления, принципов и правил оформления договорных/подрядных отношений с заказчиками
Личные качества:
- Способность работать с большими объемами информации
- Способность к анализу и логическому мышлению
- Внимательность и стрессоустойчивость
- Аккуратность и гибкость
- Открытость к новому, готовность к изменениям.
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут)
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста
- Дружелюбную атмосферу внутри компании.
- Оформление по ТК РФ
- Оклад + бонусы по проектам
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация)
- Возможность изучать английский язык в офисе
- Корпоративные скидки на фитнес
- Оформляется ДМС для сотрудников
- 100% больничного листа
- Медицинский кабинет в офисе
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Java разработчик
Находимся в поисках на Java разработчиков на проекты финансово/банковского сегмента.
Есть несколько вакансий, где требуются специалисты уровня middle/senior.
Основные направления проектов:
- разработка нового функционала различных корпоративных систем и платформ
- интеграция различных сервисов с АС компании
Основные требования к специалистам:
- Опыт коммерческой командной разработки на Java8 от 2 лет
- Опыт работы со Spring Framework и его модулями
- Опыт разработки по Agile/Scrum
- Базовые знания SQL
- Опыт работы с Git и Maven
Плюсом будет:
- Опыт разработки систем с микросервисной архитектурой
- Опыт в разработке высоконагруженных приложений
- Хорошее знание SQL
- Опыт написание UNIT-тестов
- Опыт и желание работать с Code review
- Опыт и желание проводить codrevew
Условия:
- Заработная плата зависит от опыта кандидата и проекта и обсуждается индивидуально
- Работа на территории заказчика (на одной локации)
- Официальное оформление в Инфосистемы Джет
- Социальный пакет: ДМС, изучение английского, оплата дополнительных больничных дней, обучение и сертификация, корпоративные мероприятия
- Работа на масштабных проектах в крупных компаниях, возможность расширения кругозора и обмена опытом с коллегами из других компаний
QA инженер/Специалист по тестированию
Находимся в поисках на Специалистов по тестированию на проекты финансово/банковского сегмента.
Есть несколько вакансий, где требуются специалисты уровня middle/senior.
Основные направления проектов:
- разработка нового функционала различных корпоративных систем и платформ
- интеграция различных сервисов с АС компании
Есть вакансии на разные направления тестирования: мануальное, нагрузочное, автоматизация на Java, автоматизация на Python, проекты со смешенными задачами. Так же в зависимости от проекта большая часть задач может быть на тестирование фронта или бэка.
Минимальные требования:
- Опыт работы в тестировании ПО от 2х лет
- Опыт работы на интеграционных проектах
- Понимание теории тестирования, методологий разработки ПО, жизненного цикла ПО
- Практический навык создания и поддержки тестовой документации
- Знание теории тестирования (виды тестирования, процессы и т.д.)
- Знание SQL на уровне селектов, джоинов
- Опыт работы с баг-трекинговыми системами (Jira/ HP ALM)
- В зависимости от специализации необходимо знание одного из языков программирования: Java (Selenium web driver) или Python (Pythest), знание теории и инструментов нагрузочного тестирования
Условия:
- Заработная плата зависит от опыта кандидата и проекта и обсуждается индивидуально
- Работа на территории заказчика (на одной локации)
- Официальное оформление в Инфосистемы Джет
- Социальный пакет: ДМС, изучение английского, оплата дополнительных больничных дней, обучение и сертификация, корпоративные мероприятия
- Работа на масштабных проектах в крупных компаниях, возможность расширения кругозора и обмена опытом с коллегами из других компаний
Системный аналитик
Находимся в поисках Системных Аналитиков на проекты финансово/банковского сегмента.
Есть несколько вакансий, где требуются специалисты уровня middle/senior.
Основные направления проектов:
- разработка нового функционала различных корпоративных систем и платформ
- интеграция различных сервисов с АС компании
Общение с командой разработки везде строиться напрямую. Задачи в основном связаны с созданием артефактов системной аналитики и работой с архитектурой приложений.
Некоторые позиции кросс функциональны и предполагают помимо системного анализа дополнительное общение с внутренним заказчиком для определения и описания бизнес-требований.
Требования к специалистам:
- Опыт работы на позиции Системного Аналитика от 3х лет, идеально - интеграционные проекты (выявление, фиксация, согласование требований, сопровождение разработки и тестирования)
- Опыт в написании ТЗ для разработки и знание жизненного цикла разработки
- Опыт работы и знание web сервисов REST и SOAP
- Опыт работы с форматами данных: XML, HTML, JSON, XSD
- Желателен опыт взаимодействия с бизнес-заказчиками для фиксации требований
- Опыт работы в нотациях: BPMN, UML
Условия:
- Заработная плата зависит от опыта кандидата и проекта и обсуждается индивидуально
- Работа на территории заказчика (на одной локации)
- Официальное оформление в Инфосистемы Джет
- Социальный пакет: ДМС, изучение английского, оплата дополнительных больничных дней, обучение и сертификация, корпоративные мероприятия
- Работа на масштабных проектах в крупных компаниях, возможность расширения кругозора и обмена опытом с коллегами из других компаний
JavaScript разработчик
Находимся в поисках Frontend Разработчиков на проекты финансово/банковского сегмента.
Есть несколько вакансий, где требуются специалисты уровня middle/senior.
Основные направления проектов:
- разработка нового функционала различных корпоративных систем и платформ
- интеграция различных сервисов с АС компании
Основные задачи связаны с проектированием и разработкой систем пользовательских интерфейсов. Есть проекты для работы с React и Vue.
Требования к специалистам:
- Опыт от 3х лет в коммерческой разработке в роли frontend js разработчика
- Опыт от 1 года разработки на фреймворках React (+Redux) или VueJS
- Хорошее знание JS, CSS, HTML (на проектах также предполагаются задачи по верстке)
- Опыт работы с системой контроля версий Git
- Опыт сборки через Webpack (идеально, если умеете собрать проект с картинками и стилями, скриптами)
Условия:
- Заработная плата зависит от опыта кандидата и проекта и обсуждается индивидуально
- Работа на территории заказчика (на одной локации)
- Официальное оформление в Инфосистемы Джет
- Социальный пакет: ДМС, изучение английского, оплата дополнительных больничных дней, обучение и сертификация, корпоративные мероприятия
- Работа на масштабных проектах в крупных компаниях, возможность расширения кругозора и обмена опытом с коллегами из других компаний
Business Development Manager
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из 10 крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ.
Наша команда разработки за год выполняет более 300 проектов в области DevOps, Big Data, Data Lake, Machine Learning, CRM, лояльности, клиентского опыта и интеграционных решений. Среди клиентов лидеры ритейла (М.Видео, X5 Retail Group, Детский Мир), крупнейшие банки (Сбербанк, ЮниКредит Банк, НСПК), промышленность (НЛМК) и др.
И что важно – в нашей команде нет утомительной бюрократии и сложной иерархии. У нас принято общаться друг с другом на «ты», не теряя при этом взаимного уважения.
Чем вы будете заниматься:
-
Развитием продаж продуктов и услуг Центра – CRM, BPMS, омниканальные решения, чат – боты, консалтинг.
-
Формирование долгосрочных отношений с существующими заказчиками
-
поддержание коммуникаций с ключевыми сотрудниками Заказчика;
-
выявление степени удовлетворенности Заказчика качеством и результатами работ;
-
выявление новых потребностей в автоматизации, IT – трансформации и консалтинге ;
-
помощь в идентификации и расчете бизнес – выгод от изменений;
-
мониторинг тендерных процедур, инициированных заказчиком;
-
управление пресейловыми активностями.
-
Выстраивание отношений с новыми заказчиками
-
поиск новых заказчиков (сервис мониторинга тендерных площадок Bicotender, нетворкинг, лиды от вендора, лиды по итогам мероприятий и профессиональных встреч и т.д.);
-
поиск контактов и налаживание коммуникаций;
-
презентация компании, продуктов и услуг;
-
выявление потребности в автоматизации, IT – трансформации и консалтинге;
-
Управление пресейловыми активностями:
-
проработка потребностей Заказчика совместно с техническими специалистами и бизнес – аналитиками;
-
подготовка команды к встречам с заказчиком (цель встречи, желаемые результаты встречи, перечень вопросов, роли, акценты, дополнительные установки);
-
постановка задачи техническим службам на формирование оценок и подготовку технического описания решения;
-
привлечение смежных центров Компании для работы с комплексными заявками (инфраструктура и сетевые решения, ИБ и антифрод - решения, сервисный центр);
-
обсуждение с техническими специалистами Заказчика реализуемости потребностей, вариантов технических решений, выработка итоговых предложений;
-
подготовка ТКП, проведение встреч и конференций по защите ТКП;
-
взаимодействие с подрядчиками и смежными подразделениями в рамках пресейла.
-
Внутренний и внешний PR продуктов и услуг центра
-
проведение презентаций и обучений по продуктам и услугам Центра для Дирекции по продажам;
-
подготовка внутренних и внешних маркетинговых материалов;
-
участие в стратегических сессиях подразделений по продажам;
-
проведение бенчмаркинговых исследований, отслеживание трендов и новостей в автоматизации управления клиентским опытом.
Операционные задачи:
-
ведение учета пресейловых активностей в CRM;
-
подготовка информации по статусам пресейловых активностей и воронке;
-
формирование презентационных материалов и шаблонов тендерных документов по существующим и новым продуктам;
-
участие в разработке стратегии продаж, управлении воронкой продаж;
-
контроль качества оценки и соблюдения внутренних регламентов по пресейловым процедурам.
Приходите к нам, если у вас есть:
- высшее образование;
- опыт работы в IT – интеграторе\вендоре\консалтинговой компании;
- знание систем, направленных на автоматизацию управления клиенским опытом (oCRM, aCRM, мобильные приложения, омниканальные решения, чат – боты);
- знание минимум одной из отраслей - банки, ритейл, HoReCa, производство, страхование);
- умение находить контакты и добиваться встречи с потенциальным клиентом;
- опыт участия в продаже/пресейле IT – продуктов и услуг для Заказчиков федерального уровня;
- опыт ведения переговоров с Заказчиком;
- опыт общения с ключевыми лицами и топ – менеджерами;
- опыт подготовки ТКП на комплексные IT - проекты;
- проактивность;
- коммуникабельность;
- грамотная, поставленная речь;
- умение работать с возражениями:
- английский язык не ниже Intermediate.
Что мы предлагаем:
- Комфортный офис рядом с м. Савеловская (в шаговой доступности – 5 минут);
- Гибкое начало рабочего дня. Обычно мы работаем с 10:00 до 18:30;
- Коллектив открытый, увлеченный своей работой, нет строгой корпоративной культуры;
- Оплата обучения и сертификации в России и за рубежом. Доступ к десятку демолабораторий;
- Открытость в общении с ТОП-менеджментом компании;
- Конкурентный оклад + хорошие бонусы по итогам проектов;
- Возможность изучать английский язык в офисе и по Skyeng;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- ДМС для сотрудников и членов их семей;
- Медицинский и массажный кабинеты в офисе;
- Кафе и буфеты на территории офиса, бесплатные завтраки;
- Помощь при переезде с возмещением расходов.
Middle/Senior QA Engineer
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из 10 крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ.
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, омниканальных платформ, контактных центров, чат-ботов, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Обязанности
- Разработать стратегию и организовать процесс тестирования на проекте.
- Проводить тестирование на проекте (функциональное, регрессионное, интеграционное).
- Следить за актуальностью тестовой документации (тест-кейсы, чек-листы).
- Готовить тестовые данные.
- Регистрировать и сопровождать найденные дефекты.
- Формировать отчеты о проведенном тестировании.
- Следить за сроками тестирования по своим задачам.
- Взаимодействовать с проектной командой.
Требования
- Опыт работы в тестировании от 1 года.
- Умение анализировать и работать с большими объемами данных.
- Уверенное владение SQL.
- Знание и умение применять теорию тестирования.
Будет плюсом
- Опыт работы с Siebel CRM.
- Опыт работы с Jira, TM4J, TestRail, Confluence.
- Опыт работы в банковской сфере.
- Знание Rest, SOAP, JMS.
Что мы предлагаем
Работа в команде профессионалов.
Социальный пакет:
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб;
- бесплатные завтраки.
- Собственные медицинский и массажный кабинеты.
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
- Оформление по ТК РФ.
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Инженер / ведущий инженер (Genesys)
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ.
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы сотрудничаем в области CRM, лояльности и клиентского опыта с такими компаниями, как УРАЛСИБ Банк, Ак Барс Банк, Рив Гош, Сбербанк, Юникредит Банк, ЛУКОЙЛ ЛИКАРД и другими.
Мы ищем в команду внедрения омниканальных контакт-центров инженера на развитие практики и внедрение решений Genesys Engage и PureConnect.
Чем предстоит заниматься:
Участие в проектах по внедрению контактных центров на платформе Genesys Engage и PureConnect
Разработка тех. документации на внедряемый функционал (совместно с аналитиками и тех. писателями).
Оказание технической поддержки на 2-ой линии
Что мы ждём от идеального кандидата:
- Высшее техническое образование
- Опыт внедрения и технической поддержки контактных центров (желательно Genesys Engage)
- Приветствуется опыт разработки под Genesys.
- Знание основ IP-телефонии, понимание работы протоколов SIP, SDP, RTP.
- Базовые знания в IP-сетях, умение пользоваться сетевым анализатором трафика, понимание работы сетевых протоколов.
- Навыки администрирования операционных систем (Windows, Linux/CentOS)
- Опыт работы с СУБД MS SQL, Oracle, PostgreSQL, умение написать простые SQL-запросы.
- Знание английского языка на уровне чтения технической литературы и ведения переписки.
- Ответственность, ориентированность на результат, желание развиваться как специалисту.
Плюсом будет:
- Знание решений для распознавания и синтеза речи и создания ботов
- Опыт интеграции компонентов контактного центра с системами записи, CRM-системами.
- Опыт разработки отчетности на базе решений SQL Reporting Services, Crystal Reports;
- Опыт программирования на одном из языков: Java, JavaScript, C#.
- Знакомство с основами проектирования информационных систем;
- Знание и понимание бизнес-составляющей работы контактного центра.
Что мы предлагаем
Работа в команде профессионалов и участие в проектах внедрения омниканальных систем обслуживания клиентов для крупнейших компаний России с реальным экономическим эффектом по итогам внедрения.
Карьерный рост: в подразделении внедрения бизнес-систем регулярно стартуют новые проекты, расширяются команды, а сотрудники растут вместе с бизнесом компании.
Условия для развития профессиональных навыков: оплата обучения и сертификации за рубежом.
Социальный пакет:
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб;
- бесплатные завтраки.
- Собственные медицинский и массажный кабинеты.
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
- Оформление по ТК РФ.
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
QA Lead
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из 10 крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ*.
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, омниканальных платформ, контактных центров, чат-ботов, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы в поисках QA Lead в центр внедрения бизнес-систем.
Обязанности
− Организация работы команды, развитие, улучшение и планирование процессов тестирования в подразделении;
− Руководство группой тестирования (4-5 человека);
− Ведение тестовой документации (тест-планов, тест-кейсов, чек-листов);
− Взаимодействие с командой разработки и аналитиков;
− Подбор, адаптация и развитие сотрудников
Требования
− Высшее техническое образование;
− Опыт тестирования информационных систем и интеграций от пяти лет.
− Опыт руководства командой тестирования от 1-года.
− Знание методологий, инструментов тестирования и умение их применять;
− Понимание методик тестирования;
− Умение оценивать сроки и попадать в них при выполнении задач;
− Аналитический склад ума, ответственность, целеустремленность, коммуникабельность.
Что мы предлагаем
− Работа в команде профессионалов.
− Социальный пакет:
-
ДМС для сотрудников;
-
возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
-
компенсация за фитнес-клуб;
-
бесплатные завтраки.
− Собственные медицинский и массажный кабинеты.
− Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
− Оформление по ТК РФ.
− Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Ведущий бизнес-аналитик
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ.
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы сотрудничаем в области CRM, лояльности и клиентского опыта с такими компаниями, как УРАЛСИБ Банк, Ак Барс Банк, Рив Гош, Сбербанк, Юникредит Банк, ЛУКОЙЛ ЛИКАРД и другими.
Чем предстоит заниматься:
-
Идентификация бизнес – выгод и потребности в изменениях;
-
Выявление заинтересованных сторон;
-
Сбор требований к изменениям процессов и функциональности информационных систем;
-
Выявление влияния изменений на смежные процессы и информационные системы;
-
Сбор информации о бизнес – процессах и функциональности систем AS IS;
-
Аудит бизнес – процессов с целью последующей оптимизации, IT – трансформации, цифровизации;
-
Проектирование бизнес-процессов TO BE;
-
Проведение Fit&Gap сравнения требований к автоматизации и возможностей существующих систем;
-
Проектирование изменений архитектуры и требований к доработкам информационных систем, инфраструктуры, интеграционных потоков, поддержки с учетом применения лучших практик и новейших тенденций индустрии;
-
Сбор не функциональных требований;
-
Проектирование методов контроля бизнес - процессов и отчетности;
-
Организация и проведение UAT;
-
Поддержка внедрения изменений (документационная, организационная, консультационная);
-
Подготовка и проведение презентаций, в том числе для топ – менеджмента Заказчиков.
- Опыт разработки и описания процессов в крупных холдинговых структурах;
- Опыт проведения аудита бизнес-процессов;
- Знание методологии сбора, анализа и формализации требований;
- Опыт написания проектной документации (технические задания, инструкции, регламенты, функциональный дизайн и т.д.);
- Опыт самостоятельной разработки регламентирующих документов (наполнения их взаимосвязанным содержанием);
- Желателен опыт работы или знание процессов работы по корпоративному управлению, организационному развитию, Системе менеджмента качества;
- Уверенный пользователь офисного пакета приложений MS Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint);
- Системный подход к поставленным задачам, нацеленность на результат, многозадачность;
- Умение работать как самостоятельно, так и в команде;
- Умение анализировать текущую ситуацию в сравнении с прошлой;
- Уметь принимать решения;
- Быстро адаптироваться к изменениям;
- Иметь отличные коммуникативные способности;
- Быть внимательным к деталям;
- Четко и ясно выражать свои мысли.
Что мы предлагаем
- Работа в команде профессионалов и участие в проектах внедрения омниканальных систем обслуживания клиентов для крупнейших компаний России с реальным экономическим эффектом по итогам внедрения.
- Карьерный рост: в подразделении внедрения бизнес-систем регулярно стартуют новые проекты, расширяются команды, а сотрудники растут вместе с бизнесом компании.
- Условия для развития профессиональных навыков: оплата обучения и сертификации за рубежом.
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб;
- бесплатные завтраки.
- Собственные медицинский и массажный кабинеты.
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
- Оформление по ТК РФ.
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Ведущий менеджер проектов
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ.
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы сотрудничаем в области CRM, лояльности и клиентского опыта с такими компаниями, как УРАЛСИБ Банк, Ак Барс Банк, Рив Гош, Сбербанк, Юникредит Банк, ЛУКОЙЛ ЛИКАРД и другими.
Чем предстоит заниматься:
-
Обеспечение полного цикла управления проектом от продажи до закрытия:
-
Проведение обследования и оценка работ
-
Разработка плана проекта
-
Планирование и защита бюджета проекта
-
Планирование ресурсов
-
Контроль реализации проекта (цели проекта, сроки, бюджет, ресурсы, качество)
-
Управление рисками проекта
-
Взаимодействие с руководством заказчика и решение конфликтных ситуаций
-
Полная ответственность за ведение одного-двух текущих ключевых заказчиков из банковской сферы и ритейла;
-
Работа с банками из топ-20;
-
Внедрение бизнес приложений в сфере CRM/BPM/контакт-центров/BI от Oracle, Genesys, Creatio и т .д.;
-
Участие в комплексных проектах построения инфраструктуры, консалтинга, внедрения ПО, интеграции, обеспечения информационной безопасности;
-
Управление портфелями проектов;
-
Участие в пресейл-активностях для новых заказчиков;
-
Участие в международных проектах.
Что мы ждём от идеального кандидата:
-
Высшее образование;
-
Успешный опыт реализации проектов по внедрению ПО на стороне интегратора и/или заказчика;
-
Опыт работы руководителем проекта не менее пяти лет, не менее трёх проектов, запущенных в эксплуатацию;
-
Знание методологий управления проектами и внедрения ПО;
-
Опыт управления командой от 15 специалистов;
-
Опыт участия в предпродажных активностях и заключении договоров;
-
Умение управлять ожиданиями заказчика;
-
Нацеленность на результат, лидерские качества, коммуникабельность, умение брать ответственность на себя и принимать сложные решения;
-
Знание инструментов управления проектами и организации совместной работы: MS Project, Jira, Confluence;
-
Знание английского языка станет большим плюсом.
Что мы предлагаем
-
Работа в команде профессионалов и участие в проектах внедрения омниканальных систем обслуживания клиентов для крупнейших компаний России с реальным экономическим эффектом по итогам внедрения.
-
Карьерный рост: в подразделении внедрения бизнес-систем регулярно стартуют новые проекты, расширяются команды, а сотрудники растут вместе с бизнесом компании.
-
Условия для развития профессиональных навыков: оплата обучения и сертификации за рубежом.
-
Социальный пакет:
-
ДМС для сотрудников;
-
возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
-
компенсация за фитнес-клуб;
-
бесплатные завтраки.
-
Собственные медицинский и массажный кабинеты.
-
Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
-
Оформление по ТК РФ.
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Менеджер по развитию бизнеса
- Продвижение решений на рынке машинного обучения;
- Выявление потребностей заказчиков (переговоры, анализ структуры предприятия, оценка);
- Выработка оптимального предложения, исходя из потребностей Заказчика;
- Взаимодействие со смежными подразделениями внутри компании для подготовки комплексных предложений;
- Ведение рабочей и отчетной документации;
- Участие в процессе бюджетной оценки предлагаемых решений.
- Высшее образование;
- Успешный опыт работы от 2 лет в сфере продаж сложных программных продуктов (опыт работы в IT будет преимуществом);
- Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с клиентами;
- Отличные коммуникативные навыки и умение убеждать;
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Высокая самоорганизация, нацеленность на результат.
- Работа в команде профессионалов и участие в ML-проектах со сложными задачами и реальным экономическим эффектом в крупнейших компаниях России.
- Карьерный рост: в подразделении машинного обучения каждый месяц стартуют новые проекты, расширяются команды, а сотрудники растут вместе с бизнесом компании.
- Условия для развития профессиональных навыков: оплата обучения и сертификации за рубежом.
- Социальный пакет:
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб;
- бесплатные завтраки.
- Собственные медицинский и массажный кабинеты.
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
- Оформление по ТК РФ.
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Системный аналитик
В связи с развитием экспертизы в области искусственного интеллекта и машинного обучения и стартом большого количества крупных проектов, приглашаем в команду Системного аналитика, на проекты, связанные с ML!
Ваши функции:
- Анализ предметной области разрабатываемого ПО, проведение обследования системы, сбор требований Заказчика;
- Анализ входящих бизнес/функциональных требований Заказчика к разрабатываемому ПО;
- Разработка технических заданий, моделей реализации, Use Cases;
- Систематизация требований к системе, выделение и декомпозиция функциональных задач;
- Составление описания объекта автоматизации разрабатываемого ПО, включая функциональные сценарии использования;
- Взаимодействие с аналитиками данных (Data Scientists) в рамках подготовки аналитических записок;
- Составление проектной документации, формирование промежуточных и отчетных презентаций по исследованиям и анализу данных;
- Взаимодействие с архитекторами и инженерами в рамках разработки технических решений;
- Участие в пресейле (поддержка продаж);
- Участие в сдаче системы заказчику и в обучении пользователей.
Наши ожидания:
- Опыт работы в качестве системного аналитика от 3 лет;
- Опыт разработки проектной документации, в том числе по ГОСТ;
- Опыт описания бизнес-процессов, знания унифицированного языка моделирования и навыки работы со средствами системного и структурно-функционального анализа;
- Знание нотаций - UML, Aris, BPMN и др.;
- Опыт написание SQL запросов разной сложности;
- Способность к обработке и систематизации больших объемов информации;
- Высшее техническое/математическое образование;
- Коммуникативные навыки, достаточные для регулярного и конструктивного общения с заказчиками и разработчиками;
- Умение чётко излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- Аналитический склад ума, системное мышление;
- Желание добиваться решения проблем.
Что мы предлагаем:
- Гибкий график работы;
- ДМС для сотрудников;
- Возможность изучать английский язык в офисе или online;
- Скидки на посещение фитнес-клуба;
- 100% оплата больничных и отпусков;
- + 10 бесплатных больничных дней в году;
- Тихий комфортабельный офис недалеко от ст. м. Савеловская;
- Собственный медицинский кабинет;
- Бесплатные завтраки для жаворонков;
- Ежегодные корпоративные мероприятия.
Что вы получаете:
- Пропуск в мир Data Science и машинного обучения, опыт в котором высоко востребован во всем мире!
- Возможность участия в решении нетривиальных задач в индустрии;
- Работу в команде профессионалов в атмосфере доброжелательности, уважения и взаимовыручки;
- Перспективу карьерного и профессионального роста с составлением вашего индивидуального плана развития;
- Условия для оттачивания профессиональных навыков - компания оплачивает обучение и сертификацию;
- Новых соратников и единомышленников в сфере системного анализа!
Архитектор Java/Java Team Lead
Мы приглашаем в свою команду Архитектора Java, которому интересно заниматься проектированием и разработкой, быть ответственным за результаты работы.
Мы реализуем «с нуля» продукты и частные решения. Соединяем технологии машинного обучения с бэком на Java (и не только), а также производственными АСУ ТП. В комплекте идут менеджеры проектов, которые обуздают управленческий хаос заказчиков и подрядчиков, аналитики, разбирающие данные от идеи до наименования поля в системах, и дата сайентисты, которые могут объяснить, что такое машинное обучение.
Работаем над сложными интеллектуальными системами, где нужно думать (оптимизация участков производства, видеоаналитика, сокращение времени операций и проч.). С удовольствием будем работать с архитектором, который умеет идти от бизнес-задач, а не от технических возможностей. Закладываем бюджет на качественный код, приветствуем вовремя заданный вопрос и поощряем мышление «заранее»!
Ваши функции:
- Анализ требований заказчиков;
- Разработка концепций, архитектурных решений и подходов к реализации программных продуктов;
- Участие в разработке и согласовании проектной документации (концепций, технических заданий, частных технических заданий, спецификаций реализации, презентаций, планов тестирования);
- Обеспечение требуемого качества исходных текстов кода;
- Контроль соответствия разработанных систем архитектурным требованиям;
- Верхнеуровневая проработка архитектуры решения и оценка работ, а также заполнение архитектурного раздела в ТКП.
Наши ожидания:
- Опыт разработки приложений с использованием Java не менее 5 лет;
- Опыт разработки высоконагруженных приложений;
- Опыт поиска узких мест, оптимизации производительности;
- Опыт работы в проектной команде, опыт участия в коллективной разработке;
- Уметь оперировать оценками времени команды на разработку новых функций;
- Уметь декомпозировать, ставить и контролировать задачи;
- Уверенные знания и опыт применения ООП, знание паттернов проектирования и умение применять их на практике.
Требования к техническим компетенциям:
- Java SE, Spring, SringBoot;
- Знание SQL;
- Очень желательно Знание Python/C++;
- Знание и умение работать с GIT, Maven;
- ОС Linux.
Ваши дополнительные преимущества:
- Уверенное знание Java, Spring. Опыт разработки многопоточных и веб-приложений;
- Опыт работы с СУБД Oracle, PostgreSQL;
- XML, JDBC, JAX-RS, JAXWS, SOAP, сервера приложений (JBoss, Tomcat или др.), OSGi;
- Опыт в разработке распределенных систем;
- Опыт в работы с extJS;
- Опыт в разработке решений на одном или нескольких интеграционных стеках ведущих производителей (Oracle, IBM, JBoss (Fuse));
- Apache kafka, Apache camel, Apache ActiveMQ, Apache ServiceMix.
Что мы предлагаем:
- Карьерный рост: в подразделении машинного обучения каждый месяц стартуют новые проекты, расширяются команды, а сотрудники растут вместе с бизнесом компании.
- Условия для развития профессиональных навыков: оплата обучения и сертификации за рубежом.
- Социальный пакет:
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб;
- бесплатные завтраки.
- Собственные медицинский и массажный кабинеты.
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
- Оформление по ТК РФ.
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Data Scientist
Центр машинного обучения оказывает полный спектр услуг, начиная с разработки стратегии, анализа, формализации требований, заканчивая внедрением и интеграцией приложений на базе искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML).
В области работы с данными мы сотрудничаем с предприятиями промышленного сектора - черная/цветная металлургия, деревообрабатывающая промышленность, а также с крупными российскими банками и компаниями ритейл бизнеса.
Мы ищем Cпециалиста машинного обучения для работы над крупными индустриальными проектами с написанием production-кода для компаний промышленного сектора, ритейла и сельского хозяйства.
Примеры наших задач:
- распознавание качества и формы минералов по фото;
- распознавание засыпания водителей по видео;
- прогнозирование качества чугуна в доменном производстве;
- сегментация и классификация бревен при транспортировке на основе видеопотока
- формирование рекомендаций по добавляемым материалам в ходе процесса производства стали
- определение эффективности операций рабочих за конвейером на основе видеопотока.
- реализация системы товарных рекомендаций;
- прогнозирование спроса на товары для ритейла.
При таком разнообразии задач необходимо уметь применять богатый набор методов: linear and logistic regression, classification techniques (XGBoost, LightGBM, CatBoost, Random Forest, SVM, etc), time series analysis, clustering, feature selection, statistical hypothesis testing, neural networks, deep learning, reinforcement learning, classical Computer Vision.
Обязанности:
- Перевод задач бизнеса на язык математики;
- Анализ и валидация сырых данных;
- Реализация и оценка моделей машинного обучения;
- Проведение экспериментов и интерпретация результатов;
- Внедрение моделей;
- Описание и презентация результатов заказчикам.
Требования:
-
Опыт разработки в области машинного обучения от 3 лет (Python);
-
Знание базовых алгоритмов и структур данных;
-
Промышленный опыт в Machine Learning: знание основных подходов к моделированию и обучению, статистики.
Что мы предлагаем:
- Работа в команде профессионалов и участие в ML-проектах со сложными задачами и реальным экономическим эффектом в крупнейших компаниях России.
- Карьерный рост: в Центре машинного обучения каждый месяц стартуют новые проекты, расширяются команды, а сотрудники растут вместе с бизнесом компании.
- Условия для развития профессиональных навыков: оплата обучения и сертификации за рубежом;
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб;
- бесплатные завтраки.
- Собственные медицинский и массажный кабинеты.
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
Что вы получаете:
- Пропуск в мир Data Science и машинного обучения, опыт в котором высоко востребован во всем мире!
- Возможность участия в решении нетривиальных задач в индустрии промышленности;
- Работу в команде профессионалов в атмосфере доброжелательности, уважения и взаимовыручки;
- Перспективу карьерного и профессионального роста с составлением вашего индивидуального плана развития;
- Условия для оттачивания профессиональных навыков - компания оплачивает обучение и сертификацию!
- Новых соратников и единомышленников в сфере ML/AI!
Системный аналитик (Проекты в машинном обучении)
В связи с развитием экспертизы в области искусственного интеллекта и машинного обучения и стартом большого количества крупных проектов, приглашаем в команду Системного аналитика, на проекты, связанные с ML!
Ваши функции:
- Анализ предметной области разрабатываемого ПО, проведение обследования системы, сбор требований Заказчика;
- Анализ входящих бизнес/функциональных требований Заказчика к разрабатываемому ПО;
- Разработка технических заданий, моделей реализации, Use Cases;
- Систематизация требований к системе, выделение и декомпозиция функциональных задач;
- Составление описания объекта автоматизации разрабатываемого ПО, включая функциональные сценарии использования;
- Взаимодействие с аналитиками данных (Data Scientists) в рамках подготовки аналитических записок;
- Составление проектной документации, формирование промежуточных и отчетных презентаций по исследованиям и анализу данных;
- Взаимодействие с архитекторами и инженерами в рамках разработки технических решений;
- Участие в пресейле (поддержка продаж);
- Участие в сдаче системы заказчику и в обучении пользователей.
Наши ожидания:
- Опыт работы в качестве системного аналитика от 3 лет;
- Опыт разработки проектной документации, в том числе по ГОСТ;
- Опыт описания бизнес-процессов, знания унифицированного языка моделирования и навыки работы со средствами системного и структурно-функционального анализа;
- Знание нотаций - UML, Aris, BPMN и др.;
- Опыт написание SQL запросов разной сложности;
- Способность к обработке и систематизации больших объемов информации;
- Высшее техническое/математическое образование;
- Коммуникативные навыки, достаточные для регулярного и конструктивного общения с заказчиками и разработчиками;
- Умение чётко излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- Аналитический склад ума, системное мышление;
- Желание добиваться решения проблем.
Что мы предлагаем:
- Гибкий график работы;
- ДМС для сотрудников;
- Возможность изучать английский язык в офисе или online;
- Скидки на посещение фитнес-клуба;
- 100% оплата больничных и отпусков;
- + 10 бесплатных больничных дней в году;
- Тихий комфортабельный офис недалеко от ст. м. Савеловская;
- Собственный медицинский кабинет;
- Бесплатные завтраки для жаворонков;
- Ежегодные корпоративные мероприятия.
Что вы получаете:
- Пропуск в мир Data Science и машинного обучения, опыт в котором высоко востребован во всем мире!
- Возможность участия в решении нетривиальных задач в индустрии;
- Работу в команде профессионалов в атмосфере доброжелательности, уважения и взаимовыручки;
- Перспективу карьерного и профессионального роста с составлением вашего индивидуального плана развития;
- Условия для оттачивания профессиональных навыков - компания оплачивает обучение и сертификацию;
- Новых соратников и единомышленников в сфере системного анализа!
Архитектор Java
Мы приглашаем в свою команду Архитектора / Java Team Lead, способного возглавить команду разработчиков, которому интересно заниматься проектированием и разработкой, быть ответственным за результаты работы.
Предлагаем нестандартный набор условий работы для архитектора. Реализуем «с нуля» продукты и частные решения. Соединяем технологии машинного обучения с бэком на java (и не только), а также производственными АСУ ТП. В комплекте идут менеджеры проектов, которые обуздают управленческий хаос заказчиков и подрядчиков, аналитики, разбирающие данные от идеи до наименования поля в системах, и дата сайентисты, которые могут объяснить, что такое машинное обучение.
Работаем над сложными интеллектуальными системами, где нужно думать (оптимизация участков производства, видеоаналитика, сокращение времени операций и проч.). С удовольствием будем работать с архитектором, который умеет идти от бизнес-задач, а не от технических возможностей. Закладываем бюджет на качественный код, приветствуем вовремя заданный вопрос и поощряем мышление «заранее».
Ваши функции:
- Анализ требований заказчиков;
- Разработка концепций, архитектурных решений и подходов к реализации программных продуктов;
- Участие в разработке и согласовании проектной документации (концепций, технических заданий, частных технических заданий, спецификаций реализации, презентаций, планов тестирования);
- Выполнение роли лидера группы: планирование работы группы, разработка и постановка задания для разработчиков на реализацию отдельных компонент системы, отслеживание выполнения задачи разработчиками/ старшими разработчиками, поддержание рабочей атмосферы в команде ;
- Обеспечение требуемого качества исходных текстов кода;
- Контроль соответствия разработанных систем архитектурным требованиям;
- Верхнеуровневая проработка архитектуры решения и оценка работ, а также заполнение архитектурного раздела в ТКП.
- Кураторство сотрудников на позициях Разработчика и Старшего разработчика.
Наши ожидания:
- Опыт разработки приложений с использованием Java не менее 5 лет;
- Опыт разработки высоконагруженных приложений;
- Опыт поиска узких мест, оптимизации производительности;
- Опыт работы в проектной команде, опыт участия в коллективной разработке;
- Уметь оперировать оценками времени команды на разработку новых функций;
- Уметь декомпозировать, ставить и контролировать задачи;
- Уверенные знания и опыт применения ООП, знание паттернов проектирования и умение применять их на практике;
- Английский язык - чтение, запись;
- Высшее техническое образование.
Требования к техническим компетенциям:
- Java SE, Java EE и/или Spring;
- Знание SQL;
- Очень желательно Знание Python/C++
- Знание и умение работать с GIT, Maven;
- ОС Linux/Solaris.
Ваши дополнительные преимущества:
- Уверенное знание J2EE, опыт разработки многопоточных и веб-приложений;
- Опыт работы с СУБД Oracle, PostgreSQL;
- XML, JDBC, RMI, JAX-RS, JAXWS, SOAP, сервера приложений (JBoss, Tomcat или др.), Osgi;
- Опыт в разработке распределенных систем;
- Опыт в работы с extJS;
- Опыт в разработке решений на одном или нескольких интеграционных стеках ведущих производителей (Oracle, IBM, JBoss (Fuse));
- Apache kafka, Apache camel, Apache ActiveMQ, Apache ServiceMix.
Менеджер по развитию бизнеса (Проекты в области машинного обучения)
Обязанности:
- Продвижение решений на рынке машинного обучения;
- Выявление потребностей заказчиков (переговоры, анализ структуры предприятия, оценка);
- Выработка оптимального предложения, исходя из потребностей Заказчика;
- Взаимодействие со смежными подразделениями внутри компании для подготовки комплексных предложений;
- Ведение рабочей и отчетной документации;
- Участие в процессе бюджетной оценки предлагаемых решений.
Требования:
- Высшее образование;
- Успешный опыт работы от 2 лет в сфере продаж сложных программных продуктов (опыт работы в IT будет преимуществом);
- Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с клиентами;
- Отличные коммуникативные навыки и умение убеждать;
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Высокая самоорганизация, нацеленность на результат.
Условия:
- Работа в команде профессионалов и участие в ML-проектах со сложными задачами и реальным экономическим эффектом в крупнейших компаниях России.
- Карьерный рост: в подразделении машинного обучения каждый месяц стартуют новые проекты, расширяются команды, а сотрудники растут вместе с бизнесом компании.
- Условия для развития профессиональных навыков: оплата обучения и сертификации за рубежом.
- Социальный пакет:
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб;
- бесплатные завтраки.
- Собственные медицинский и массажный кабинеты.
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
- Оформление по ТК РФ.
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Data Scientist
Мы ищем Cпециалиста машинного обучения для работы над крупными индустриальными проектами с написанием production-кода для компаний промышленного сектора, ритейла и сельского хозяйства.
Примеры наших задач:
- распознавание качества и формы минералов по фото;
- распознавание засыпания водителей по видео;
- прогнозирование качества чугуна в доменном производстве;
- сегментация и классификация бревен при транспортировке на основе видеопотока
- формирование рекомендаций по добавляемым материалам в ходе процесса производства стали
- определение эффективности операций рабочих за конвейером на основе видеопотока.
- реализация системы товарных рекомендаций;
- прогнозирование спроса на товары для ритейла.
При таком разнообразии задач необходимо уметь применять богатый набор методов: linear and logistic regression, classification techniques (XGBoost, LightGBM, CatBoost, Random Forest, SVM, etc), time series analysis, clustering, feature selection, statistical hypothesis testing, neural networks, deep learning, reinforcement learning, classical Computer Vision.
Обязанности:
- Перевод задач бизнеса на язык математики;
- Анализ и валидация сырых данных;
- Реализация и оценка моделей машинного обучения;
- Проведение экспериментов и интерпретация результатов;
- Внедрение моделей;
- Описание и презентация результатов заказчикам.
Требования:
-
Опыт разработки в области машинного обучения от 3 лет (Python);
-
Знание базовых алгоритмов и структур данных;
-
Промышленный опыт в Machine Learning: знание основных подходов к моделированию и обучению, статистики.
Что мы предлагаем:
- Работа в команде профессионалов и участие в ML-проектах со сложными задачами и реальным экономическим эффектом в крупнейших компаниях России.
- Карьерный рост: в Центре машинного обучения каждый месяц стартуют новые проекты, расширяются команды, а сотрудники растут вместе с бизнесом компании.
- Условия для развития профессиональных навыков: оплата обучения и сертификации за рубежом;
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб;
- бесплатные завтраки.
- Собственные медицинский и массажный кабинеты.
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей.
Что вы получаете:
- Пропуск в мир Data Science и машинного обучения, опыт в котором высоко востребован во всем мире!
- Возможность участия в решении нетривиальных задач в индустрии промышленности;
- Работу в команде профессионалов в атмосфере доброжелательности, уважения и взаимовыручки;
- Перспективу карьерного и профессионального роста с составлением вашего индивидуального плана развития;
- Условия для оттачивания профессиональных навыков - компания оплачивает обучение и сертификацию!
- Новых соратников и единомышленников в сфере ML/AI!
Системный аналитик (Retail)
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Анализ предметной области разрабатываемого ПО, проведение обследования системы, сбор требований Заказчика;
- Анализ входящих бизнес/функциональных требований Заказчика к разрабатываемому ПО;
- Разработка технических заданий
- Систематизация требований к системе, выделение и декомпозиция функциональных задач;
- Составление проектной документации, формирование постановок задач на разработку;
- Взаимодействие с архитекторами и инженерами в рамках разработки технических решений;
- Участие в сдаче системы заказчику;
- Участие в поддержке реализованной функциональности в составе проектной группы, включая консультации разработчиков, формирование тикетов на доработку функциональности;
- Обучение и консультации ключевых пользователей по функциональности системы.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы в качестве системного или бизнес аналитика от 2ух лет;
- опыт описания бизнес-процессов,
- навыки работы со средствами системного и структурно-функционального анализа;
- опыт разработки проектной документации и эксплуатационной документации;
- знание основ архитектуры БД и основ интеграционного взаимодействия;
- способность к обработке и систематизации больших объемов информации;
- знание и использование в работе - UML, BPMN, SQL;
- желателен опыт в ритейл/ecommerce проектах
Условия:
- Уровень оплаты обсуждается на собеседовании;
- Оформление по Трудовому Кодексу РФ;
- График работы 5/2, с 10.00 до 18.30;
- Работа в команде профессионалов, с возможностью карьерного и профессионального роста;
- Условия для развития профессиональных навыков, компания оплачивает обучение и сертификацию;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- 100% оплата больничных и отпусков;
- Работа в комфортабельном офисе, с хорошим техническим оснащением (на территории заказчика (возможен вариант частично-удаленной работы) или из офиса компании);
- В компании работает собственный медицинский кабинет;
- На территории компании есть столовые, буфеты, кафетерии;
- Возможность изучать английский язык в офисе, скидки на посещение фитнес-клуба;
- Ежегодные корпоративные мероприятия.
Будем рады с Вами познакомиться и надеемся увидеть Вас частью нашей команды!
Ведущий инженер по тестированию (Санкт-Петербург)
Обязанности
- анализ требований и сопутствующей проектной документации;
- разработка и согласование функциональных тестов, их дальнейшая актуализация;
- категоризация и отбор тестов в прогоны;
- подготовка тестовых данных;
- участие в подготовке тестовых сред;
- ручное функциональное и интеграционное тестирование, фиксация результатов, работа с багами;
- обеспечение своевременной эскалации проектных рисков и критичных проблем на тест-менеджера и проектного менеджера;
- подготовка тестов к автоматизации;
- разбор результатов прогона автотестов на проекте;
- участие в планировании и оценке тестирования;
- участие в проработке и актуализации стратегии тестирования;
- участие в пресейловых активностях;
- оформление исходящей документации по тестированию
- распределение и контроль задач по небольшой группе тестировщиков в проекте
- курирование и обучение младших сотрудников
Требования
- опыт работы тестировщиком от 3 лет
- опыт тест-анализа и тест-дизайна от 2 лет
- понимание жизненного цикла ПО
- SQL уверенный пользователь - обязательно
- UNIX пользователь - обязательно
- знание ЯП - начальный уровень (JAVA, Python) – желательно
- понимание принципов работы веб-сервисов;
- знание гибких методологий
- опыт работы с багтрекинговыми системами
- знание теории тестирования
- умение работать одновременно с несколькими задачами
- высокая САМОобучаемость
- ответственность за результат
- самостоятельность
- коммуникабельность
- Английский язык в объеме владения бизнес и IT-терминологией на уровне не ниже Intermediate (желательно)
Что мы предлагаем:
- г. Санкт-Петербург. Ул. Чапаева.
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + бонусы по проектам;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Системный аналитик (микросервисы и интеграция)
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области заказной разработки, CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы сотрудничаем с такими компаниями, как Группа «М.Видео-Эльдорадо», НСПК, Сбербанк, Вымпелком, Ак Барс банк, УРАЛСИБ банк, Банк СОЮЗ, Рив Гош, НЛМК, Контрол Лизинг, Век Живи, Утконос, Мультикарта и другими.
Мы ищем:
Системного аналитика на проект аднерайтинга для кредитного конвейера крупного банка.
Обязанности:
- Анализ бизнес-требований с целью выявления требований к доработке информационной системы Клиента.
- Систематизация требований к доработке информационной системы Клиента.
- Определение состава микросервисов, требующих отработки, описание требований к их доработке, доработка спецификаций микросервисов.
- Определение состава, границ, функциональности новых микросервисов.
- Проектирование интеграции микросервисов между собой и с иными системами Клиента.
- Проектирование с нуля или доработка модели данных, логики работы, API микросервисов.
- Согласование решения внутри команды.
- Постановка задачи разработчикам.
- Аналитическое сопровождение на этапах разработки и тестирования.
- Работа в проектной команде предполагает тесное сотрудничество: консультации сотрудников Клиента и коллег внутри Компании, разбор возникающих несоответствий, совместная проработка текущего и будущего решения с архитекторами и разработчиками.
Требования:
- Высшее техническое образование.
- Выявление, систематизация требований к ПО, разработка ТЗ, опыт в ДБО, микросервисах и в области интеграции ПО. Технологии (в порядке уменьшения важности): микросервисная архитектура, JSON, web-сервисы REST, BPMN, SQL, XML, XSD, SOAP.
-
Опыт в банковской сфере или в любой другой крупной коммерческой компании с развитой IT инфраструктурой (можно из интеграторов, но с опытом аналогичных проектов) от 2ух лет.
-
Английский, чтение профессиональной литературы.
Условия:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут);
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + бонусы по проектам;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Старший разработчик Ruby
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы сотрудничаем с такими компаниями, как Группа «М.Видео-Эльдорадо», НСПК, Сбербанк, Вымпелком, Ак Барс Банк, УРАЛСИБ Банк, Банк СОЮЗ, Рив Гош, НЛМК, Контрол Лизинг, Век Живи, Сбербанк, Утконос, Мультикарта и другими.
Мы ищем разработчиков Ruby уровня middle и senior, знакомого с фреймворком Ruby on Rails. Кандидат должен не бояться сложных задач, большого количества незнакомого и зачастую плохого кода. Судя по всему, он не должен бояться много работать, и много учиться (кодовая база огромная). Должен быть готов работать в команде, помогать коллегам, делиться с ними знаниями.
Обязанности:
- Использование микросервисной архитектуры для написания сервисов;
- Доработка существующих веб приложений;
- Интеграция со сторонними сервисами, написанными на разных стеках;
- Оптимизация и масштабирование под высокие нагрузки;
- Написание тестов.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт написание вебсайтов и микросервисов на Ruby on Rails не менее трех лет;
- Отличное знание Ruby, Ruby on Rails;
- Опыт работы с базами данных - PostgreSQL, MongoDB, Redis;
- Хорошее знание SOAP/REST API;
- Cервер приложений Ruby: Puma
- Опыт работы с брокерами сообщений: ActiveMQ, RabbitMQ
- Опыт работы с фоновыми задачами (Sidekiq)
- Умение разбираться в чужом коде;
- Знание unix-подобных систем;
- Умение работать с системами контроля версий
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут), возможна работа на территории заказчика;
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + бонусы по проектам;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Frontend Team-Lead / Ведущий Frontend-разработчик (React, Redux)
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы сотрудничаем с такими компаниями, как Группа «М.Видео-Эльдорадо», НСПК, Сбербанк, Вымпелком, Ак Барс Банк, УРАЛСИБ Банк, Банк СОЮЗ, Рив Гош, НЛМК, Контрол Лизинг, Век Живи, Утконос, Мультикарта и другими.
Мы приглашаем в свою команду Ведущего Frontend-разработчика.
Ваши функции:
- Анализ требований заказчика, согласование постановок с группой аналитики;
- Разработка концепций, архитектурных решений и подходов к реализации;
- Непосредственное участие в разработке и согласовании проектной документации (концепций, технических заданий, частных технических заданий, спецификаций реализации);
- Исполнение роли лидера группы: планирование работы, декомпозиция задач для команды разработки, отслеживание выполнения задач разработчиками/ старшими разработчиками, поддержание рабочей атмосферы в команде;
- Обеспечение требуемого качества исходных текстов кода (code review, автоматизированные средства синтаксического анализа кода и пр.);
- Контроль соответствия разработанного клиента архитектурным требованиям;
- Взаимодействие со смежными подразделениями.
Наши ожидания:
- Опыт разработки приложений с использованием JavaScript не менее 5 лет;
- Опыт разработки кроссплатформенных приложений, оптимизации производительности;
- Опыт работы в качестве teamlead’a в команде от 4-х человек;
- Умение декомпозировать, ставить и контролировать задачи;
- Уверенные знания и опыт применения ООП, знание паттернов проектирования и умение применять их на практике.
Требования к техническим компетенциям:
- Отличное знание JavaScript (ES5/6);
- Опыт работы с технологиями:
- JavaScript ES5/6
- React, Redux, Redux Form
- HTML5+CSS3
- Webpack, PostCSS, SCSS
- Опыт проектирования REST API;
- Умение применять шаблоны проектирования.
Используем современный стэк технологий:
- JavaScript ES5/6
- React, Redux, Redux Form
- HTML5+CSS3
- Webpack, PostCSS, SCSS
- Docker.
Что мы предлагаем:
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30 (возможность сдвинуть начало рабочего дня);
- м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут);
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + бонусы по проектам;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Руководитель отдела аналитики
Обязанности:
- Обеспечение необходимого уровня квалификации сотрудников отдела для выполнения контрактных обязательств и пресейловых работ;
- Контроль и поддержка на должном уровне мотивации сотрудников отдела;
- Распределение обязанностей, постановка задач сотрудникам отдела, исходя из уровня квалификации и загрузки подразделения;
- Контроль сроков, промежуточных и конечных результатов работы сотрудников отдела, своевременная корректировка действий в случае необходимости;
- Позиция предполагает ответственность за качество выполнения аналитических работ сотрудниками отдела;
- Оценка эффективности работы сотрудников отдела, разработка планов профессионального развития и обучения;
- Разработка квалификационных требований для сотрудников отдела;
- Организация работы по набору новых сотрудников отдела, собеседования кандидатов на позицию аналитика;
- Контроль дисциплины сотрудников отдела;
- Разработка, внедрение и оптимизация производственных процессов, обеспечивающих выполнение проектных и пресейловых работ отдела и департамента бизнес-анализа и функционального проектирования и центра программных решений в целом.
- Участие в значимых проектах/пресейлах компании в роли ведущего аналитика (непосредственное выполнение аналитических работ, а также участие в проектах в роли лидера команды аналитиков).
Требования:
- Опыт в IT-интеграторах в должности руководителя отдела/группы от 10 человек от трех лет;
- Опыт реализации проектов в области заказной разработки ПО в роли аналитика не менее трех лет;
- Опыт работы с гос. заказчиками в роли аналитика очень желателен;
- Широкий кругозор в области информационных технологий и аналитики в частности, архитектуры ПО, интеграции, понимание общих принципов обеспечения информационной безопасности;
- Умение выстраивать работу аналитиков в зависимости от специфики проекта, его состава, стадии, целей и сроков;
- Умение обоснованно оценить сроки и трудоемкость выполнения аналитических работ.
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут);
- Дружелюбную атмосферу, работу в команде профессионалов;
- Оформление по ТК РФ;
- Возможности для профессионального и карьерного роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки;
- Заработная плата обсуждается на собеседовании.
Ведущий системный/бизнес аналитик
Мы ищем:
Аналитика с проактивной позицией и готовностью генерировать идеи / гипотезы в рамках технически сложного проекта. Кандидату, обладающему соответствующим опытом и навыками, будем готовы предложить стать лидом аналитической группы.
Обязанности:
- Участие в пресейле (поддержка продаж)
- Проектная работа:
- Сбор требований Заказчика;
- Формализация бизнес-требований и их трансляция в функциональные требования для команды разработки проекта;
- Консультации сотрудников Заказчика и коллег внутри компании, разбор возникающих несоответствий, совместная проработка текущего и будущего решения с архитекторами, специалистами UI и техническими ответственными;
- Верификация разработанного по техническому заданию функционала;
- Участие в сдаче системы Заказчику;
- Обучение пользователей.
Требования:
- Опыт работы в продуктовых компаниях или интеграторах, успешная сдача проектов в государственном секторе, знания основ SOA, опыт в проектировании высоконагруженных систем.
Плюсом для кандидата будет:
- знание основ информационной безопасности;
- понимание, чем отличается Big Data от Data Lake;
- участие в проектах по анализу данных методами Machine Learning;
- опыт проектирования действительно «человечных» интерфейсов.
Мы ценим:
- Красивые архитектурные решения, если их порождает трезвое инженерное мышление.
- Смелость в интерпретации требований, если она базируется на глубоком понимании проблемы и не противоречит ожиданиям заказчика.
- Свободу от специализации в одной предметной области, когда ее порождает знание многих.
- Весь широчайший спектр возможных технологических решений, если из него можно обоснованно выбрать единственное подходящее.
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут);
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + бонусы по проектам;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Старший/Ведущий инженер по тестированию
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из 10 крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ.
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы сотрудничаем с такими компаниями, как Группа «М.Видео-Эльдорадо», НСПК, Сбербанк, Вымпелком, Ак Барс Банк, УРАЛСИБ Банк, Банк СОЮЗ, Рив Гош, НЛМК, Контрол Лизинг, Век Живи, Сбербанк, Утконос, Мультикарта и другими.
Обязанности
- анализ требований и сопутствующей проектной документации;
- разработка и согласование функциональных тестов, их дальнейшая актуализация;
- категоризация и отбор тестов в прогоны;
- подготовка тестовых данных;
- участие в подготовке тестовых сред;
- ручное функциональное и интеграционное тестирование, фиксация результатов, работа с багами;
- обеспечение своевременной эскалации проектных рисков и критичных проблем на тест-менеджера и проектного менеджера;
- подготовка тестов к автоматизации;
- разбор результатов прогона автотестов на проекте;
- участие в планировании и оценке тестирования;
- участие в проработке и актуализации стратегии тестирования;
- участие в пресейловых активностях;
- оформление исходящей документации по тестированию
- распределение и контроль задач по небольшой группе тестировщиков в проекте
- курирование и обучение младших сотрудников
Требования
- опыт работы тестировщиком от 3 лет
- опыт тест-анализа и тест-дизайна от 2 лет
- понимание жизненного цикла ПО
- SQL уверенный пользователь - обязательно
- UNIX пользователь - обязательно
- знание ЯП - начальный уровень (JAVA, Python) – желательно
- понимание принципов работы веб-сервисов;
- знание гибких методологий
- опыт работы с багтрекинговыми системами
- знание теории тестирования
- умение работать одновременно с несколькими задачами
- высокая САМОобучаемость
- ответственность за результат
- самостоятельность
- коммуникабельность
- Английский язык в объеме владения бизнес и IT-терминологией на уровне не ниже Intermediate (желательно)
Что мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 10.00 до 18.30, м. Савеловская (шаговая доступность – 5-7 минут);
- Работу в команде профессионалов с возможностью карьерного роста;
- Дружелюбную атмосферу внутри компании;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад + бонусы по проектам;
- Возможности для профессионального роста (внешнее и внутреннее обучение, сертификация);
- Возможность изучать английский язык в офисе;
- Корпоративные скидки на фитнес;
- Оформляется ДМС для сотрудников;
- Медицинский кабинет в офисе;
- Буфеты на территории компании, бесплатные завтраки.
Архитектор Data Lake
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ.
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы сотрудничаем в области работы с данными с такими компаниями, как Рив Гош, НЛМК, Контрол Лизинг, Группа «М.Видео-Эльдорадо», Век Живи, Сбербанк, Утконос, Мультикарта и другими.
Чем вы будете заниматься:
- Проектировать, прототипировать и разрабатывать решения, оперирующие десятками и сотнями миллиардов записей;
- Участвовать в сложных проектах по переводу сервисов, разработанных с применением классических подходов к проектированию DWH, на сервисы с применением стека Big Data (Hadoop);
- Использовать самые современные технологии и стандарты, чтобы делать крутые проекты и прокачиваться профессионально.
Приходите к нам, если у вас есть:
- Высшее техническое образование;
- Наличие опыта проектирования и реализации ETL, хранилища данных и обеспечения качества данных;
- Знание экосистемы Hadoop (HDFS, Hive, Spark, NiFi, Flume, HBase, etc.);
- Хорошее знание одного из языков программирования: Scala, Java, Python;
- Опыт настройки кластера Hadoop;
- Опыт разработки архитектуры систем Big Data. Опыт написания запросов Hive.
Будет плюсом, если у вас есть:
- Успешно реализованные, запущенные и живые проекты (Big Data);
- Опыт работы с ETL на базе Informatica PC или любого другого промышленного решения;
- Опыт построения решений в области Machine Learning;
- Опыт работы с BI системами.
- Работа в команде профессионалов и участие в проектах со сложными задачами и реальным экономическим эффектом в крупнейших компаниях России;
- Социальный пакет:
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб;
- бесплатные завтраки.
- Собственные медицинский и массажный кабинеты;
- Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей;
- Оформление по ТК РФ;
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Системный аналитик (по управлению данными)
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из 10 крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ*.
Подразделение консалтинга, разработки и внедрения ПО за год выполняет более 300 проектов в области CRM, лояльности, клиентского опыта, интеграционных решений, ускорения Time to Market (QA/CI/CD/DevOps), Big Data, Data Lake и машинного обучения.
Мы сотрудничаем с такими компаниями, как Рив Гош, НЛМК, Контрол Лизинг, Группа «М.Видео-Эльдорадо», Век Живи, Сбербанк, Утконос, Мультикарта и другими.
Мы в поисках системного аналитика в одну из команд. Внедряем аналитические решения на базе: ORACLE DB, MS SQL Server, Exadata, Hadoop, GreenPlum. Наш основной продукт - платформы хранения и анализа данных (DWH/Business Intelligence).
Обязанности:
- участие в сборе, анализе, формализации и согласовании требований для построения:
- ХД и витрин данных на базе ХД,
- аналитических систем на базе ХД: систем формирования многомерной отчетности и исследования данных (“data discovery”),
- систем принятия решений в режиме реального времени (RTDM),
- систем интеллектуального анализа данных.
- участие в интервьюировании бизнес- и ИТ-подразделений заказчика;
- исследование источников данных, формирование требований к выгрузкам данных из источников в ХД;
- формирование технических спецификаций к ETL-процессам выгрузки и преобразования данных;
- участие в тестировании систем и данных, расследование инцидентов в качестве данных;
- участие в подготовке и проведении приемо-сдаточных испытаний;
-
опыт работы от 1 года в роли системного-аналитика на протяжении всего жизненного цикла проекта по внедрению информационных систем;
-
опыт составления S2T маппингов;
-
опыт сбора требований к программному продукту / компонентам DWH;
-
хорошее знание SQL для анализа баз данных;
-
опыт написания технической документации (тех.задание, функциональные требования).
Желательно:
- опыт проведения IMPACT-анализа;
- опыт взаимодействия и постановки задач разработчикам;
- владение методологиями внедрения DWH.
- работа в команде профессионалов и участие в проектах со сложными задачами,
- условия для развития профессиональных навыков;
- социальный пакет:
- ДМС для сотрудников;
- возможность изучать английский язык в офисе или удаленно;
- компенсация за фитнес-клуб,
- собственные медицинский кабинет,
- оформление по ТК РФ.
- уровень оплаты обсуждается по итогам собеседования.
Архитектор данных (DWH)
Компания «Инфосистемы Джет» — одна из 10 крупнейших ИТ-компаний в России и СНГ.
Наша команда разработки за год выполняет более 300 проектов в области DevOps, Big Data, Data Lake, Machine Learning, CRM, лояльности, клиентского опыта и интеграционных решений. Среди клиентов лидеры ритейла (М.Видео, X5 Retail Group, Детский Мир), крупнейшие банки (Сбербанк, ЮниКредит Банк, НСПК), промышленность (НЛМК) и др.
И что важно – в нашей команде нет утомительной бюрократии и сложной иерархии. У нас принято общаться друг с другом на «ты», не теряя при этом взаимного уважения.
Чем вы будете заниматься:
- Проектировать, прототипировать и разрабатывать решения, оперирующие десятками и сотнями миллиардов записей;
- Проектировать модели хранения данных информационно аналитических систем и хранилищ данных;
- Развивать стандарты проектирования и разработки решений по консолидации, унификации и аналитической обработке данных;
- Проектировать системы управления метаданными и качеством данных.
Приходите к нам, если у вас есть:
- Высшее техническое образование;
- Знание теории баз данных и отличное знание SQL;
- Наличие опыта проектирования и реализации ETL, хранилища данных и обеспечения качества данных;
- Знание подходов к моделированию хранилищ и витрин данных
Будет плюсом, если у вас есть:
- Знание экосистемы Hadoop (HDFS, Hive, Spark, NiFi, Flume, HBase, etc.);
- Опыт использования Greenplum, Vertica, Exasol, SQream;
- Опыт работы с ETL на базе Informatica PC или любого другого промышленного решения;
- Опыт построения решений в области Machine Learning;
- Опыт работы с BI системами.
Что мы предлагаем:
- Комфортный офис рядом с м. Савеловская (в шаговой доступности – 5 минут);
- Гибкое начало рабочего дня. Обычно мы работаем с 10:00 до 18:30;
- Коллектив открытый, увлеченный своей работой, нет строгой корпоративной культуры;
- Оплата обучения и сертификации в России и за рубежом. Доступ к десятку демолабораторий;
- Открытость в общении с ТОП-менеджментом компании;
- Возможность изучать английский язык в офисе и по Skyeng;
- Скидки на фитнес;
- ДМС для сотрудников и членов их семей;
- Медицинский и массажный кабинеты в офисе;
- Кафе и буфеты на территории офиса, бесплатные завтраки;
- Помощь при переезде с возмещением расходов.